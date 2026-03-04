Unas 300 personas se concentran en la plaza Sant Jaume contra la intervención de EEUU en Irán

Unas 300 personas se concentraron este miércoles por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona para rechazar la intervención de Estados Unidos en Irán. Entre los asistentes se encontraban la portavoz de Barcelona en Comú y concejala en el Ayuntamiento, Jess González, la también concejala del mismo grupo Carol Recio, y el diputado en el Parlament de los Comuns, Andrés G. Berrio.

Los concentrados portaban banderas iraníes y pancartas con lemas como "OTAN fuera" o "OTAN no". También pudieron verse retratos del líder supremo iraní, fallecido el primer día de ataques, Ali Khamenei, así como del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha mostrado una oposición contundente a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

Unas 300 personas se concentran en la plaza Sant Jaume contra la intervención de EE.UU. en Irán / Joan Mateu Parra

Además de las reivindicaciones políticas, los participantes llevaron comida y agua a la plaza Sant Jaume por si alguno de los musulmanes presentes en la protesta quería romper el ayuno del ramadán, teniendo en cuenta que el sol ya se había puesto.

En paralelo, en la misma plaza Sant Jaume también se celebró una concentración mucho más reducida de personas de origen iraní favorables a la intervención militar de Estados Unidos, como defensores de la monarquía del sha Reza Pahlavi. Los participantes expresaron además su esperanza de que su hijo, exiliado en Nueva York desde hace años, pueda ahora asumir el liderazgo del país persa.

Noticias relacionadas

Ambas concentraciones se desarrollaron de forma pacífica y sin enfrentamientos entre sus miembros, pese a mantener posiciones claramente contrarias.