Protesta
Unas 300 personas se concentran en la plaza Sant Jaume contra la intervención de EEUU en Irán
Entre los asistentes había representantes de Barcelona en Comú y de los Comuns en el Parlament; en paralelo, un pequeño grupo de iraníes se manifestó a favor de la operación militar
Unas 300 personas se concentraron este miércoles por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona para rechazar la intervención de Estados Unidos en Irán. Entre los asistentes se encontraban la portavoz de Barcelona en Comú y concejala en el Ayuntamiento, Jess González, la también concejala del mismo grupo Carol Recio, y el diputado en el Parlament de los Comuns, Andrés G. Berrio.
Los concentrados portaban banderas iraníes y pancartas con lemas como "OTAN fuera" o "OTAN no". También pudieron verse retratos del líder supremo iraní, fallecido el primer día de ataques, Ali Khamenei, así como del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha mostrado una oposición contundente a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.
Además de las reivindicaciones políticas, los participantes llevaron comida y agua a la plaza Sant Jaume por si alguno de los musulmanes presentes en la protesta quería romper el ayuno del ramadán, teniendo en cuenta que el sol ya se había puesto.
En paralelo, en la misma plaza Sant Jaume también se celebró una concentración mucho más reducida de personas de origen iraní favorables a la intervención militar de Estados Unidos, como defensores de la monarquía del sha Reza Pahlavi. Los participantes expresaron además su esperanza de que su hijo, exiliado en Nueva York desde hace años, pueda ahora asumir el liderazgo del país persa.
Ambas concentraciones se desarrollaron de forma pacífica y sin enfrentamientos entre sus miembros, pese a mantener posiciones claramente contrarias.
- El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
- La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
- Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
- Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
- Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
- Barcelona vuelve a vibrar con el MWC pero sin lleno hotelero ni la euforia de antaño en restaurantes y ocio
- Los jóvenes nacidos en el extranjero llegan por primera vez al 50% en Barcelona
- El gobierno de Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano