Conflicto en Oriente Medio
La UAB expresa su preocupación por la escalada bélica y condena una "operación militar que atenta contra el derecho internacional"
La institución se ha puesto a disposición del alumnado iraní presente en la UAB, y expresa su "solidaridad y apoyo a la comunidad universitaria tanto de Irán como del conjunto de países de Oriente Medio"
Felipe VI reclama una "salida diplomática" en Irán ante el riesgo de una "escalada regional" con consecuencias "imprevisibles"
La Universitat Autònoma de Barcelona ha emitido este martes un comunicado en el que expresa públicamente su profunda preocupación ante el escenario bélico desencadenado en Oriente Medio y su potencial escalada internacional.
"Como institución pública comprometida con los valores de la paz, la democracia y los derechos humanos, la UAB reclama una solución pacífica al conflicto que permita avanzar hacia una transición democrática en Irán liderada por su ciudadanía y con el acompañamiento, si procede, de una comunidad internacional con pleno respeto a los derechos fundamentales", indica, para expresar a continuación su rechazo "de manera rotunda, de cualquier forma de violencia como vía para resolver conflictos políticos o geoestratégicos".
Es por ello que considera que "el ataque de Estados Unidos e Israel agrava una situación ya profundamente tensa que incrementa el sufrimiento de una población civil iraní que tiene derecho a vivir en paz, con seguridad y en libertad". Condena de este modo una operación militar que considera que "atenta contra el derecho internacional, que debería ser siempre el marco de referencia para la resolución justa y duradera de los conflictos".
Fracaso de la comunidad internacional
La UAB considera que se ha evidenciado el fracaso de la comunidad internacional a la hora de articular mecanismos efectivos de diálogo y negociación, a la luz del uso de la violencia, de la que se han servido, como puntualiza, tanto EEUU e Israel como como el gobierno iraní al atacar a países vecinos. "Instamos a poner fin de inmediato a todas las acciones armadas y, especialmente, a las que afectan a la población civil", reclama la universidad en el comunicado.
La universidad indica que se ha puesto a disposición del alumnado iraní presente en la UAB, y expresa su "solidaridad y apoyo a la comunidad universitaria tanto de Irán como del conjunto de países de Oriente Medio".
