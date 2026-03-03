El tráfico hoy en Barcelona por el Mobile World Congress 2026 (MWC): accidente en la ronda de Dalt y retenciones en la Litoral

Principales retenciones
El Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona vuelve a congregar a miles de congresistas durante esta primera semana de marzo. El recinto de Fira de Barcelona de L'Hospitalet ejerce de nuevo de capital mundial de la tecnología y eso implica la llegada de personas de todo el mundo y la consiguiente afectación en la movilidad de la capital catalana. A continuación repasamos la situación en las principales arterias de la ciudad y su área metropolitana así como en el transporte público.
🔴 Ronda Litoral y Ronda de Dalt: Un accidente en la ronda de Dalt (B20) hacia las seis de la mañana cerca de Vall d'Hebron ha provocado que se tuviera que cortar un carril en sentido Llobregat. Este incidente está generando más de seis kilómetros de cola. El incremento de tráfico, especialmente de taxis, VTC y furgonetas de transporte privado, empieza a notarse también en la ronda Litoral (B10). El circulación ya es densa a esta hora.
🔴 Gran Via y entorno de plaza de España: Los accesos al MWC 2026 empiezan a recibir visitantes y a llenar las calles del entorno.
🟠 C-32: Las retenciones empiezan a aumentar a las 07.00 la altura de Sant Boi.
🟢 Metro y FGC: El volumen de usuarios empieza a ser algo superior al habitual en las líneas que llevan a la Fira de Barcelona en L'Hospitalet. En los Ferrocarrils de la Generalitat los asistentes al congreso empiezan a abarrotar los andenes.
