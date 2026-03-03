TMB cobrará 14 millones de euros por ahorrar energía con sus buses eléctricos

Cumplir con el deber y, encima, cobrar por ello. El consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, no podía contener este martes su cara de satisfacción al explicarlo. Un poco con la expresión de quien aún no se lo cree.

TMB ha adjudicado por primera vez un concurso en el que, en lugar de pagar a un adjudicatario, cobra al mejor postor. El ganador ha sido Iberdrola, que le abonará 179 euros por cada megavatio hora (MWh) que el bus y el metro de Barcelona hayan logrado ahorrar. Sin ninguna contraprestación a cambio. La compañía eléctrica se ha impuesto en una licitación en la que concurrían cuatro interesadas más en pagar a TMB. ¿Cómo es eso posible?

44.000 euros por bus

Las distribuidoras de energía están obligadas a aportar 189 euros por cada MWh que distribuyen al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Pero también tienen la opción de presentar Certificados de Ahorro Energético (CAE) de cualquier cliente o consumidor. De modo que Iberdrola paga algo menos a TMB a cambio de presentar los certificados que puede obtener la operadora de transporte gracias a sus acciones de ahorro energético.

Por cada bus eléctrico que TMB ha adquirido para sustituir uno de combustión (gas natural o diésel) recibirá 44.000 euros de Iberdrola. En los últimos tres años ha sustituido hasta 133, lo que le reportará 6 millones de euros en ingresos. El cambio de la flota antigua por buses eléctricos es lo que más ahorro energético aporta, pero hay muchos elementos más. Por cada uno de los 50 trenes para el metro que ha adquirido en los últimos tres años para reemplazar los antiguos, menos eficientes, recibirá 30.000 euros. TMB también optó hace un tiempo por instalar un nuevo equipo de recuperación de energía con la frenada de los trenes. Invirtió 5,5 millones de euros, y ahora obtendrá 1,3 millones, sin tener en cuenta la considerable reducción de la factura eléctrica que ha logrado con el nuevo equipo.

"Cifras espectaculares"

También por su nuevo modelo de conducción de trenes más eficiente, que ha aplicado a las cinco líneas de metro, recibirá otros 1,4 millones. A todo ello se suman otros ahorros energéticos que se transformarán en ingresos a traves de los certificados por mejoras en las calderas, la iluminación y diversos elementos más. En total, TMB calcula que hasta 2028 alcanzará, gracias a sus políticas medioambientales, un ahorro energético de 80 Gwh, lo que le supondrá unos ingresos de 14,37 millones de euros. "Son cifras espectaculares", indica Flores, que destaca que se trata de medidas que de todas formas TMB iba a implantar, y con las que ahora recibirá un dinero que podrá reinvertir en nuevas mejoras del servicio de transporte público.

Pueden contabilizarse los ahorros logrados hasta un máximo de tres años atrás, con lo que TMB tenía prisa por iniciar el recuento, ya que el proceso de sustitución de la flota de buses lo empezó con anterioridad. La operadora indica que este mismo año comenzará ya a recibir los ingresos.

Los motivos

Una directiva europea de 2014 creó los Certificados de Ahorro Energético. Pero la transposición del reglamento en España no llegó hasta enero de 2023. Todo el mundo hablaba de ello pero solo la gran industria (petroleras y químicas) lo aplicaba, hasta que por fin TMB, y también la operadora de buses de Madrid (EMT Madrid), han abierto el camino. Tras adjudicar TMB el concurso a Iberdrola, el mejor pagador, y ver con sorpresa el resultado en cifras, la operadora está recibiendo ahora numerosas consultas por parte de otras muchas empresas españolas y catalanas, que quieren hacer lo propio. Flores no duda en compartir la experiencia de TMB: "es en beneficio de todos".

La UE exige ahorros medibles y acumulados de energía a los Estados miembros mediante un “sistema de obligaciones” u otros mecanismos equivalentes. En términos prácticos, el objetivo es que los ahorros energéticos ocurran de forma verificable y a escala, porque eso aporta grandes beneficios: un menor consumo de energía, menos emisiones y una destacada contribución a los objetivos climáticos y de calidad del aire, así como facturas más bajas y una mayor seguridad energética.