Mediante drones y una red privada
Telefónica ensaya en Barcelona un sistema de defensa por tierra, mar y aire para emergencias críticas
Las pruebas se hacen en el Port Fòrum y el centro de coordinación se encuentra en el Mobile World Congress, desde donde el Rey pudo seguir el lunes las primeras operaciones
La carrera de las telecos por combatir en España situaciones críticas con IA y drones de última generación
Barcelona afronta una gran catástrofe: los equipos de seguridad y emergencia se activan de forma inmediata. Es el ensayo que Telefónica está realizando esta semana en el Port Fòrum, donde tiene desplegado un sistema de telecomunicaciones blindado, que evita que cualquier agente externo intercepte la información, y capaz de funcionar en caso de que se produzca un corte general de suministro eléctrico y que cese la conectividad en toda la ciudad.
En la línea avanzada de Port Fòrum se activan drones aéreos, terrestres y acuáticos, tanto en superficie como bajo el agua. El centro de coordinación del dispositivo se encuentra en el Mobile World Congress, desde donde el Rey pudo seguir el lunes las primeras operaciones. El especialista en Misión Crítica de Telefónica, Aitor Moreno, relata desde la línea avanzada todo lo que va sucediendo.
Via satélite
La red de comunicaciones de todos los operadores ha caído, pero el operativo dispone de una burbuja 5G privada y aislada habilitada por una unidad móvil con conexión vía satélite. Las pantallas del centro de operaciones y de la línea avanzada muestran un mapa en 3D que geolocaliza sobre el terreno todo el operativo: los drones acuáticos, los aéreos y los terrestres.
Mediante unas gafas 3D se controlan los movimientos de los robots. Pero es necesario localizar a ciertos individuos. Con 15 minutos de latencia se reconoce cuántas personas se encuentran en una zona, a través de sus terminales móviles.
De forma simultánea, un dron de la empresa de ingeniería barcelonesa Sitep despega. De ala fija, cada aparato cuenta con hasta 100 minutos de vuelo que permiten realizar un reconocimiento del lugar. Desde una maleta con mandos (de Alysis Robotics) es posible controlar un enjambre de drones.
Un dron acuático de Seabots inicia el reconocimiento por mar, retransmitiendo las imágenes. También va equipado con dos sónars que escanean el fondo marino, analizando la presencia de cualquier objeto. También desde la distancia se controla un dron de Subsea Megatronics que cuenta con un brazo robotizado con pinzas de corte, para realizar cualquier manipulación necesaria dentro de las aguas.
Atención a heridos
El operativo ha localizado a una persona gravemente herida. El dron traslada un maletín similar a una UCI móvil hasta la primera línea. El Ministerio de Defensa ya cuenta con algunas de ellas. Equipado con lo imprescindible para atender a una persona en estado crítico, está conectado con un centro de emergencia donde un médico especialista accede a todos los datos en tiempo real: constantes vitales, historial médico e imágenes de su situación. Con ello indica a las personas que lo atienden sobre el terreno qué es lo que hay que hacer, si una recuperación cardíaca o un torniquete. La conectividad es total, pero también en este caso protegida: ningún elemento externo tiene acceso a la red privada ni a la información que se transmite, detalla el responsable de Misión Crítica.
Una vez los drones aéreos han mostrado una imagen completa del terreno, el centro de coordinación decide desplegar los robots terrestres cuádruples. Se trata de drones de cuatro patas similares a perros robóticos que se pilotan a través de gafas de realidad aumentada. El robot está equipado con sensores de gases, térmicos y tipográficos, de forma que los efectivos terrestres se despliegan justo después equipados según las circunstancias de la zona de riesgo.
Agilizar los rescates
Si la emergencia se hubiera tratado de la rotura de una presa y una gran inundación, "sería posible conocer al momento cuántas personas hay en el lugar y dónde se encuentran, enviar drones por aire y a continuación los efectivos terrestres al lugar exacto", relatan los responsables del dispositivo. También trabajar en las profundidades en caso de que fuera necesario algún rescate bajo el agua. Ya en la actualidad se realizan reparaciones en pantanos con los drones subacuáticos.
Entre otros muchos equipos y organizaciones, siguiendo las explicaciones de todo el operativo el cuerpo de Bombers de Barcelona se muestra especialmente interesado por la posibilidad de rastrear una amplia zona boscosa como Collserola para encontrar rápidamente alguna persona herida. "En 20 minutos es posible rastrearla toda", asegura Moreno. En una pantalla, se muestran todos los teléfonos móviles que se encuentran en el lugar. De esta forma, relata el responsable de Misión Crítica, "no hace mucho, se pudo localizar a una persona extraviada porque era el único senderista que estaba fuera del camino".
Control de todo el litoral desde el Besòs
Muy cerca de donde esta semana se realizan las simulaciones de una misión crítica se desarrolla la tecnología de drones acuáticos de Seabots, empresa ubicada en el polígono del Besòs. Inicialmente fueron diseñados para la limpieza de las aguas y la detección de contaminantes. Pero rápidamente se detectó otra necesidad: el reconocimiento del fondo marino y ahora también de la superficie, para operaciones de reconocimiento, de seguridad. "Ahora nos orientamos a robots más grandes, con más autonomía, capaces de recabar información para la toma de decisiones para operar en todo el litoral", explican desde la empresa el responsable de tecnología, Pau Simarro, y el director de operaciones, Francesc Xavier Ferraro.
Las aplicaciones son múltiples: analizar la situación sin poner a nadie en riesgo en caso de temporales y episodios climáticos extremos; observar el estado del litoral y el desplazamiento de arena del fondo, y la seguridad y vigilancia sin necesidad de desplegar múltiples efectivos. "El mercado de drones aéreos ya está definido, pero el acuático aún está en desarrollo", señala Ferraro. De vender robots individuales, Seabots ha pasado a crear una 'constelación de drones', que actúan en red para peinar de forma autónoma grandes superficies, transmitiendo a tiempo real la información a centros de control donde se toman las decisiones. Los responsables de la compañía consideran que están al frente del mercado al ofrecer unas máquinas capaces de analizar a la vez tanto la superficie como el fondo marino y de comunicarse en una red privada. "En la Dana, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas pudo recuperar un cuerpo en la Albufera gracias uno de estos robots", señala Simarro.
