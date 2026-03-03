Reyes quiere conectar el Canal Olímpic de Castelldefels con la UPC: "Cambiaremos el urbanismo para abrirlo a los vecinos"

Castelldefels (Baix Llobregat) ambiciona una transformación urbanística en su tramo norte. La ciudad hace años que busca un cambio en su relación con el Canal Olímpic de la ciudad, una infraestructura deportiva de primer nivel a escala nacional, que no termina de llegar. El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha vuelto a reclamar este martes 3 de marzo la titularidad del equipamiento a la Generalitat de Catalunya, una solicitud que el mismo edil ya ha abrazado en otras ocasiones y que, ha reconocido que parece difícil que les sea favorable: "La Generalitat no está por la labor", ha dicho. Sin embargo, la administración local trabaja ahora en un 'plan b' para que los terrenos del Canal Olímpic puedan abrirse a los vecinos y la ciudad, aunque no pasen a ser municipales.

Reyes ha hablado del proyecto en un encuentro organizado por el Fòrum Empresarial del Llobregat en el CIEC-ON Start-up de Castelldefels, donde el alcalde ha hablado sobre la situación actual y las perspectivas para el tejido empresarial de la ciudad con el presidente de la patronal AEBALL, Santiago Ballesté. "Vamos a unir el canal con la zona universitaria. Vamos a transformar la vía del canal para que sea una avenida amable", ha explicado Reyes en el encuentro. La idea, ha remarcado el edil, es que la calle que separa el Canal Olímpic con el campus universitario de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Castelldefels se convierta en una calle para que los vecinos puedan pasear y se pueda construir un auditorio, un pabellón, oficinas para investigación o un hotel. "Ahora estamos desarrollando todo el urbanismo de la zona", ha comentado.

El consistorio no desiste de reclamar la titularidad de la infraestructura olímpica, pero confía en que este camino permita un mayor entendimiento entre administraciones y que, como mínimo, "podamos quitar la valla y que cualquiera pueda pasear por esos terrenos". El futuro de esta transformación de la avenida del Canal Olímpic y su entorno depende de un acuerdo a cuatro bandas entre la UPC, el Institut Català del Sòl (Incasòl), el consistorio y el propio Canal Olímpic. Reyes ha explicado que la universidad necesitará en el futuro nuevos espacios en los que crecer y desarrollar su oferta, pero que, al declararse la laguna de la Olla del Rei —ubicada junto al campus de la UPC— Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), donde la universidad posee terrenos, no podrá construir ahí nuevos edificios. En la búsqueda de nuevos espacios, la UPC, ha afirmado el alcalde, quiere permutar terrenos y crecer por otros lados.

Vasta aéra del campus d ela UPC en Castelldefels, con la Olla del Rey en primer término y el Canal Olímpic detrás. / UPC

Es aquí donde el ayuntamiento, intercambiando espacios entre los cuatro actores, busca poder desarrollar un nuevo planeamiento urbanístico en la zona. Algo que de hecho, de hecho, han reclamado distintos de los asistentes al acto, que han coincidido en remarcar el potencial infrautilizado que suponen el Canal Olímpic y el campus universitario.

Una reclamación de años atrás

Manu Reyes denuncia que el Canal Olímpic de Castelldefels es uno de los pocos equipamientos de los Juegos Olímpicos de 1992 que pagaron todos los catalanes, pero que luego no pasó a ser titularidad del municipio, como sí que ocurrió, por ejemplo, con Palau Sant Jordi de Barcelona o el Palau Olímpic de Badalona. Además, el alcalde de Castelldefels recuerda que la Generalitat "dejó de pagar los impuestos" vinculados al equipamiento y que, en 2007, llegó a acumular una deuda de un millón de euros con el consistorio. "En aquel momento el gobierno local decidió firmar un convenio con la Generalitat de Catalunya y la Generalitat nos cedió una puerta de entrada que está totalmente en ruinas a cambio de condonar la deuda de un millón de euros", ha aseverado Reyes.

Sí que ha reconocido que en alguna ocasión se han podido firmar acuerdos "positivos" para la ciudad vinculados al Canal Olímpic, como la celebración del 'Dragon Boat' o que los vecinos de Castelldefels puedan usarlo de forma gratuita. Pero, ha matizado, "no es gratis", sino que el equipamiento no hace pagar a los vecinos de la ciudad a cambio de no pagar impuestos.

"Le reclamamos a la Generalitat, se lo he dicho al conseller y al president [Salvador] Illa que se devuelva a la ciudad el canal. Pero no están por la labor. No lo estaba Artur Mas cuando estuve en el año 2011 y ahora tampoco", ha dicho Reyes, quien ha afirmado que en su primera etapa como alcalde el motivo que se le di para no ceder la infraestructura era que estaba en números rojos porque era deficitaria y que hubiera supuesto un problema para las arcas municipales, aún más en el entonces contexto de crisis económica. Ahora, asevera Reyes, el motivo es el contrario y que no se lo pueden dar porque ees el único equipamiento "que gana dinero".

Polo de servicios y equipamientos

Más allá del canal y del futuro desarrollo en el entorno de la UPC, durante la charla, tanto Ballesté como Reyes han defendido que Castelldefels es una ciudad con "una personalidad propia" dentro del Baix Llobregat y una localidad que ha sabido combinar calidad de vida, proyección internacional y dinamismo económico. "Su tejido empresarial es diverso, con un importante peso de los servicios, del comercio, del turismo y de la restauración, pero también con una clara orientación hacia actividades de alto valor añadido vinculadas al conocimiento y la tecnología", remarca el Fòrum respecto a la situación del municipio.

A lo largo de la conversación, Reyes y Ballesté han destacado las potencialidades que ofrece el turismo a la ciudad, un sector que el edil ha apuntado que debe adaptarse a las necesidades de cada momento y que, por ello, apuestan por fomentar un turismo más familiar y vinculado al deporte. Con todo, Reyes ha incidido también en que Castelldefels "no puede vivir solo del sol y playa". Por ello, entre otros proyectos, el alcalde ha insistido en la necesidad de conectar el campus universitario y el Canal Olímpic para que estas dos islas que "no parece que sean Castelldefels se integren en el día a día de la ciudad y permitan crear un polo de equipamientos y servicios" y que "el canal se abra a la ciudadanía".

Hace apenas un mes se anunció también un impulso decisivo para la ciencia y la innovación tecnológica en Catalunya con la creación de una nueva infraestructura de vanguardia que albergará, entre otros equipamientos, ordenadores cuánticos y laboratorios dedicados a la investigación y fabricación de microchips fotónicos a escala nanométrica. El futuro centro se ubicará precisamente en el campus del Parque Mediterráneo de la Tecnología, en Castelldefels, dentro del campus universitario de la UPC, y se integrará en las instalaciones del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

Aeropuerto y Pla de Ponent, dos frentes abiertos

Además, Reyes ha vuelto a reivindicar su negativa a la ampliación del aeropuerto porque Castelldefels "es la ciudad más perjudicada por el ruido de los aviones", a pesar de que la ampliación de la infraestructura aeroportuaria es altamente reclamada por el sector empresarial. "Ganar dinero está muy bien, pero también queremos vivir todos mejor. Nos preocupa la salud de los vecinos", ha respondido Reyes. En esta línea, ha sacado también la bandera medioambiental tras reivindicar que la Olla del Rei haya sido declarada por la Generalitat como" la primera zona ZEPA urbana de Catalunya". "Lo del clima nos lo creemos. Hemos plantado el año pasado más de 500 árboles", ha añadido.

Tras ello, y tras comentar las dificultades en materia de vivienda que vive la ciudad y buena parte de Catalunya, el edil ha vuelto a cargar contra el proyecto urbanístico que la vecina Gavà prevé desarrollar en la frontera con Castelldefels conocido como Pla de Ponent. Para Reyes, el plan supondrá "cargarse el corredor natural" que une el macizo del Garraf y el delta del Llobregat: "La economía no puede pasar por encima de todo a cualquier precio. Hay un problema de vivienda, pero no todo vale".