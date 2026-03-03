El gobierno Albiol asegura que prohibirá los pisos turísticos en Badalona antes del verano

El Ayuntamiento de Badalona, liderado por Xavier Garcia Albiol, prohibirá los pisos turísticos en la ciudad. Ha sido el segundo teniente de Alcaldía, Daniel Gracia, quien ha verbalizado el compromiso en primer lugar, durante el Pleno municipal ordinario celebrado este lunes: "Barcelona prohibirá los pisos turísticos en octubre de 2028 y las ciudades del entorno también, Badalona no puede ser una isla en que se permitan los pisos turísticos porque habría un desequilibrio".

Así, el gobierno Albiol ha asegurado que llevará a votación una normativa para vetarlos antes del verano, en los plenos "del mes de abril o de mayo". El anuncio se ha producido en el último punto del orden del día, en la última de las mociones previstas, presentada por todos los grupos de la oposición (PSC, ERC, Badalona en Comú Podem y Guanyem) para la prohibición de los pisos turísticos en la ciudad. "Es una cuestión de sentido común, de practicidad", ha resumido el alcalde Albiol.

Tanto Albiol como Gracia han procurado enmarcar esta decisión en una línea temporal que comenzaría en 2014, cuando el Ayuntamiento (liderado también por Albiol), cuando los vetó de la fachada marítima. "Seguimos la misma línea que iniciamos de forma pionera en 2014, no hemos cambiado de opinión", ha sostenido Gracia. Diez años después, en febrero de 2024, el Pleno municipal de Badalona aprobó la suspensión de la concesión de licencias de viviendas turísticas en la ciudad durante un año. El gobierno Albiol hablaba de evitar "una avalancha de solicitudes de pisos turísticos" en un contexto en que otros municipios como Barcelona habían endurecido su regulación; y seguía la estela de la vecina Santa Coloma de Gramenet.

Un año más tarde, el 3 de marzo de 2025, el Pleno tiraba adelante una moratoria de un año en la suspensión de licencias y, de la mano, aprobaba una nueva normativa al respecto. Entre otras, la norma acababa con el veto de nuevas licencias en el frente marítimo y establecía que deberían situarse en edificios destinados íntegramente a esa actividad, también se implantaba una distancia mínima de 300 metros entre pisos turísticos y una anchura mínima de ocho metros de la calle para aquellas zonas urbanas consolidadas en las que se pretendiese levantar uno. Si bien hace un año, cuando se aprobó, el gobierno Albiol consideraba que esas medidas serían suficientes para evitar una avalancha de peticiones de nuevas licencias en la ciudad, un año después ha dado su brazo a torcer.

Prohibición total, 'via Collboni'

Así, la posibilidad de vetar este tipo de negocios en la ciudad empezó a tomar forma en octubre del año pasado. La plataforma 'No als pisos turístics a Badalona' (formada por más de una decena de entidades vecinales y asociaciones sociales) y se reunió con el concejal Gracia y, posteriormente, dio a conocer a través de un comunicado que el edil les había asegurado que el gobierno municipal acabaría con los pisos turísticos de la ciudad. En un primer momento, y preguntado al respecto por los medios de comunicación, el gobierno municipal echó balones fuera y evitó confirmar o desmentir tal extremo, y aludió a que se estaban "valorando" todas las alegaciones presentadas.

Semanas más tarde, el mismo alcalde Albiol admitía ante los micrófonos de la radio pública municipal que el gobierno municipal estaba estudiando y trabajando la posibilidad de prohibir los pisos turísticos. No en vano, en las últimas semanas se ha reforzado la tarea de la plataforma, que se ha organizado jurídicamente y ha estrenado una página web en que denuncia la existencia de más de 1.000 pisos turísticos en Badalona, pese a haberse expedido apenas unas 200 licencias.

"Para ustedes no ha de ser fácil ni cómodo", resaltó el presidente de ERC Badalona, Àlex Montornès, que quiso "poner en valor" la decisión de Albiol y que, este martes, ha descrito como "un paso valiente" el hecho de "unirse" a la oposición para la prohibición de los pisos turísticos. El presidente de los socialistas locales, Fernando Carrera, se dirigió al concejal Gracia con una sonrisa para darle la bienvenida "a la socialdemocracia, a la intervención del mercado, al derecho a la vivienda por encima del de la especulación". Más allá de la ironía, Carrera se unió también a las celebraciones verbalizadas por Montornès: "Me hago cargo de lo difícil que debe de ser ser del Partido Popular y proponer intervenir el mercado; cosa que me alegra enormemente".

El alcalde Albiol cerró, como es costumbre, el debate. Admitió estar adoptando una medida que "ideológicamente no está en nuestra línea, pero que la tomamos porque es la mejor para Badalona". "Lo que nos parezca bien para Badalona lo tomaremos, pese a quien pese y cueste lo que cuesta, a eso se le llama Badalonisme". Pese a la prácticamente inaudita entente que se vivió en el último punto del día del Pleno, la moción fue desestimada con los votos en contra del PP, que no estaba de acuerdo con uno de los puntos del escrito.