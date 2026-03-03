Barcelona se sitúa en el Top 5 de las ciudades europeas, según el ránking Best Cities

Barcelona se encuentra en el Top 5 de las ciudades europeas. Así lo considera el ranking Europe’s Best Cities, que sitúa a la ciudad condal como la quinta mejor ciudad de Europa, únicamente por detrás de Londres, París, Berlín y Roma. La capital catalana escala posiciones en la edición 2026 y queda además por delante de Madrid, que ocupa la sexta posición.

Entre los aspectos mejor valorados de la ciudad se encuentran su gestión del turismo y vivienda: pese a la recuperación turística, se valora el giro hacia “calidad frente a volumen”, con medidas como no renovar licencias de más de 10.000 pisos turísticos a partir de 2028 y la prohibición de recorridos de bares (pub crawls). Pero la publicación indica que la destinación figura en la tercera posición en fotos en Instagram, la cuarta en vida nocturna y la quinta en atracciones para familias.

Ejes verdes e innovación

El eje verde de Consell de Cent y una red creciente de supermanzanas sustentan su cuarta posición en el subranking de Naturaleza y Parques, junto con calles más tranquilas en Montjuïc y nuevos espacios de juego por todo el Eixample. La ciudad también obtiene la mejor nota en transporte público, ocupando la segunda posición, gracias a "una cobertura densa de metro, tren y tranvía, con el sistema de billete inteligente T-mobilitat y proyectos largamente esperados,como la ampliación de la L8 y el hub de alta velocidad de La Sagrera.

En lo económico, se ubica Barcelona como "una de las regiones urbanas más competitivas de Europa", gracias al impulso de los sectores tecnológicos y de conocimiento, detrás de parte importante de la economía local, con el distrito de innovación 22@ como ancla, un clúster creciente de salud y biotecnología y grandes inversiones en datos, IA y semiconductores. Es así como en el ranking Best Cities figura en la sexta posición en la subcategoría de Ecosistema Empresarial, por sus startups y la acogida de centros de I+D de multinacionales.

Sagrada Família

El impulso final de la Sagrada Família hacia la Torre de Jesucristo de 172 metros, coincide con el nombramiento en 2026 de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de la UNESCO y sede del Congreso Mundial de la UIA. A ello se suma reunir hasta 42 estrellas Michelin, lo que la sitúa también en el top 5 de Europa en Restaurantes, más de 68.000 tiendas y 10.000 bares y restaurantes. Con todo ello, la ciudad muestra su "apuesta de largo plazo para residentes, inversores y visitantes por igual", concluye Best Cities en la valoración del ranking.