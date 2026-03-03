Cazados dos carteristas que usaban el método "Ronaldinho" para robar móviles en Barcelona

Guardia Urbana
La Guardia Urbana de Barcelona detuvo el pasado domingo por la noche a dos hombres acusados de robar un teléfono móvil en el barrio Gótico de la capital catalana.
Según han informado fuentes policiales, una patrulla de paisano pilló a los sospechosos cuando actuaban de forma coordinada para quitarle el móvil a un hombre. Los agentes los interceptaron poco después y lograron recuperar el dispositivo, que fue devuelto a su propietario.
El robo se llevó a cabo mediante el conocido método “Ronaldinho”. Tal como explican las mismas fuentes, este sistema suele realizarse en pareja: mientras uno vigila el entorno, el otro distrae a la víctima con movimientos llamativos que simulan un baile o un regate de fútbol. Por eso, el nombre hace referencia al futbolista Ronaldinho, conocido por sus vistosos regates en el terreno de juego.
Aprovechando la confusión que genera la distracción, los carteristas aprovechan para robar objetos de valor como teléfonos móviles o carteras. En este caso, la rápida intervención policial permitió frustrar el robo y recuperar el teléfono. Los dos autores del hurto fueron detenidos.