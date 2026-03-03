Ciutat Vella reduce hasta un 42% el abandono de basura en la calle y anuncia un nuevo plan de limpieza

Tras un año de prueba piloto, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que el plan contra el incivismo en Ciutat Vella ha conseguido reducir el abandono de basura en las calles de este distrito hasta un 42%, dependiendo de la zona. Estos resultados llegan tras la campaña de multas que anunció hace en febrero del año pasado el teniente de alcalde de Seguridad y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, quien avisó de que "pasada una fase de advertencia pasaremos a la fase de sanción".

Según los datos facilitados este martes por el consistorio, la mayor bajada se ha registrado en el Raval (42,11%) y en el Casc Antic (40,04%), mientras que en el Gòtic la reducción ha sido del 30,23%.

Fuentes municipales explican que la reducción del abandono de basura en la vía pública se ha logrado gracias a etiquetas disuasorias colocadas en la calle que advierten sobre posibles multas, a campañas con informadores y, especialmente, a la tramitación de sanciones por parte de la Guardia Urbana ante los incumplimientos.

Las multas eran de 600 euros por abandonar residuos fuera del horario o de los lugares permitidos, de hasta 1.500 euros por orinar en el espacio público y de hasta 600 euros por realizar grafitis sin permiso, entre otros comportamientos incívicos.

En el ámbito comercial, durante el 2025 se realizaron unas 900 visitas informativas previas a locales y establecimientos de la zona, de las que el 38% tuvieron resultado desfavorable en cuanto a la gestión de residuos. Además, se llevaron a cabo 1.009 inspecciones, de las que el 37% acabaron en sanción, y en total se incoaron 838 expedientes sancionadores.

Nuevo plan de limpieza en Ciutat Vella

A partir de esta experiencia, el consistorio ha presentado este martes un nuevo plan para mejorar la limpieza y la recogida de residuos en los cuatro barrios del distrito, que contempla 130 acciones puntuales y 42 proyectos principales dentro de la actual contrata municipal. El documento, presentado por Albert Batlle en rueda de prensa, es también resultado de varias reuniones con personal de limpieza municipal, vecinos y comerciantes.

Entre las novedades del plan destaca la incorporación, a partir del próximo otoño, de nueve puntos móviles de reciclaje con supervisores e informadores, que funcionarán en horario diurno de lunes a sábado. Según han informado desde el ayuntamiento, estos puntos están pensados como alternativa para quienes no puedan tirar la basura entre las 20.00 y las 22.00 horas, con el objetivo de mejorar la recogida selectiva y reducir la presencia de bolsas en la calle durante el día.

Asimismo, cada barrio tendrá un único día fijo para la recogida de muebles: lunes en la Barceloneta, miércoles en el Gòtic, jueves en el Raval y viernes en Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Refuerzo en parques y entornos escolares

El plan prevé, además, incrementar las frecuencias de limpieza en todos los barrios y revisar los procedimientos actuales. Se reforzará la limpieza con agua, la limpieza exterior de contenedores y buzones de recogida neumática, y se extenderá la aplicación de productos antiorines desodorizantes y desinfectantes, para tratar de reducir los malos olores en la vía pública.

Asimismo, los entornos escolares se limpiarán siempre antes de las 9.00 horas, hora de inicio del horario lectivo, y volverán a limpiarse por la tarde, tras la salida de los estudiantes de los centros educativos. El ayuntamiento también ha anunciado que reforzará la limpieza en zonas con parques infantiles y en lugares donde duermen personas sin hogar dentro del distrito.