Tráfico intenso y buses gratuitos en el primer día del Mobile World Congress 2026 en Barcelona

Este lunes, 2 de marzo, primer día del Mobile World Congress (MWC) 2026, la movilidad en Barcelona se ha visto afectada por el intenso tráfico de entrada a la ciudad. Desde primera hora de la mañana, la circulación por carretera en los principales accesos a la capital catalana ha registrado retenciones importantes, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

La B-23 presentaba congestión entre El Papiol y Sant Feliu de Llobregat, que continuaban a partir de Esplugues, mientras que la A-2 registraba colas de vehículos entre Pallejà y Sant Joan Despí. También se han visto complicaciones en la C-32 desde Gavà, la C-31 hacia El Prat, y en la B-20 a la altura Santa Coloma.

Pasada la hora punta, las retenciones han permanecido especialmente en la Ronda Litoral (B-10) en dirección a la Fira Gran Via de L’Hospitalet, donde se celebra el macrocongreso. Pasadas las 10:30 de la mañana, Trànsit todavía registraba 10 kilómetros de atasco entre Santa Coloma de Gramenet y la Barceloneta en sentido Llobregat.

Bus lanzadera gratuito

Para facilitar el acceso de los miles de congresistas, el Ayuntamiento de Barcelona y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han puesto en marcha un servicio especial de bus lanzadera gratuito que conecta la plaza de Espanya con los pabellones de la Fira Gran Via. Durante los días 2, 3 y 4 de marzo, el servicio funcionará de 7:00 h de la mañana a 21:00 h de la noche, con intervalos de paso de entre cinco y seis minutos. El 5 de marzo, el bus circulará hasta las 16:00 h de la tarde, con intervalos de 11 a 12 minutos.

Además, TMB ha informado de que reforzado la frecuencia de la línea L9 Sud entre las estaciones de Collblanc y Fira en horas punta, que conectan con las estaciones Fira y Europa | Fira y que, a su vez, conectan con el aeropuerto.

Otra opción es tomar la L10 Sud del metro, bajando en la estación Foc, que se encuentra a unos seis minutos andando de la entrada norte del recinto.

En superficie, las opciones de líneas regulares de autobús que llegan al recinto son la H12, V1, 46 y 65, ya que cuentan con paradas cercanas a Plaza de Europa y Gran Via.