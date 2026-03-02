El solar de una finca de Torrelles de Llobregat se convierte en un nuevo parque de la Barcelona metropolitana

Los espacios verdes en los municipios de la Barcelona metropolitana están en crecimiento. El parque de Can Coll, en Torrelles de Llobregat, es la última incorporación a la Xarxa de Parcs Metropolitans (XPM) del Área Metropolitana, que ya cuenta con 55 entornos naturales repartidos en 35 localidades. El AMB se ha encargado desde el diseño del proyecto hasta la construcción y el mantenimiento del recinto.

La construcción de este entorno natural ha transformado el solar de la finca de Can Coll en un nuevo parque metropolitano con el objetivo de dotar el espacio de nuevos usos, más vegetación, nuevos recorridos reconocibles e instalaciones. El recinto cuenta con una superficie de una hectárea y será escenario de diferentes actividades lúdicas en un terreno más plano que permite colocar una gradería para celebrar eventos de todo tipo. Además, la zona cuenta con un área para los más pequeños con un columpio triple, dos toboganes, estructuras para practicar el equilibrio, una caseta de madera y un balancín.

Pegado a la zona de juegos se ha levantado el espacio de Naturaula, donde se podrán ejercer diferentes actividades educativas del programa Aprenem a la Xarxa. Desde este lugar empieza el camino pavimentado, de unos 200 metros de longitud, que rodea la masía y facilita la conexión con la topografía local y el lecho del torrente.

Vegatación mediterránea y bajo consumo de agua

El entorno natural más cercano a la zona lúdica cuenta con una vegetación adaptada al clima mediterráneo, con un bajo consumo hídrico. Asimismo, el nuevo parque metropolitano, que cuenta con más de una decena de nuevos árboles y diferentes especies de arbustos, es un conector verde entre el tejido urbano y las montañas del Ordal.

El año pasado se incorporaron dos espacios más a la red metropolitana: el parque de l’U d’Octubre en el Papiol i el parque de la roda de Corbera de Llobregat. El recinto situado en el Papiol ya existía, pero ha pasado a manos del AMB que lo ha puesto a punto y ha mejorado los alrededores. En el caso del de Corbera de Llobregat, era una antigua cantera que el ente metropolitano se ha encargado de transformarlo en espacio verde.

La intervención en Can Coll se suma a una tendencia que el AMB viene aplicando en diferentes lugares del área metropolitana: promocionar zonas verdes de reciente creación y redefinir aquellos espacios que ya existían o estaban en mal estado para convertirlos en nuevos puntos de reunión.

Luz inteligente en el parque del Molinet

La XPM también realiza tareas de mantenimiento de los recintos, a partir de cómo se usan y qué dicen los usuarios en encuestas de satisfacción. En el parque del Molinet, por ejemplo, la mejora del alumbrado se ha hecho por fases: una primera a modo de prueba piloto en 2023 y una segunda actuación completa el pasado noviembre. En total, se han instalado 86 puntos de luz (26 primero y 60 después) que han permitido renovar el 60% de las luminarias.

La novedad está en que los faros cuentan con sensores, que cuando detectan movimiento la luz se vuelve más blanca e intensa. En los momentos que no hay nadie la intensidad baja a un tono más cálido, pensado para respetar los ciclos biológicos de la fauna y flora que habitan en el parque.