Un robo de cobre obliga a Renfe a reducir a tres trenes por hora y sentido la R1 de Rodalies

Personal de Adif trata de solucionar la incidencia en el punto entre el Clot y Arc de Triomf en el que ha tenido lugar la sustracción

La línea R1 de Rodalies a su paso por el Maresme.

La línea R1 de Rodalies a su paso por el Maresme. / MANU MITRU / EPC

ACN

ACN

Barcelona
Renfe ha reducido a tres trenes por hoa y sentido la frecuencia de la línea de Rodalies R1 este lunes por la tarde a causa de un robo de cobre que ha tenido lugar entre las estaciones de Clot y Arc de Triomf.

La sustracción ha sido detectada cerca de las cinco de la tarde por Adif, que ha informado de que ha desplazado hasta el lugar a personal de la empresa con el fin de solucionar la incidencia lo antes posible.

