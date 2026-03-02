Un robo de cobre obliga a Renfe a reducir a tres trenes por hora y sentido la R1 de Rodalies

Renfe ha reducido a tres trenes por hoa y sentido la frecuencia de la línea de Rodalies R1 este lunes por la tarde a causa de un robo de cobre que ha tenido lugar entre las estaciones de Clot y Arc de Triomf.

La sustracción ha sido detectada cerca de las cinco de la tarde por Adif, que ha informado de que ha desplazado hasta el lugar a personal de la empresa con el fin de solucionar la incidencia lo antes posible.