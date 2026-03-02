Intentan robar un supermercado mayorista en Viladecans y uno de los ladrones termina atropellado por sus compañeros

Cuatro personas han quedado detenidas por la Policía Local de Viladecans y los Mossos d'Esquadra a las dos de esta madrugada de este mismo lunes 2 de marzo cuando intentaban robar en un supermercado mayorista de la avenida del Segle XXI de Viladecans (Baix Llobregat). El suceso se ha saldado con un herido leve, aunque en este caso han sido los mismos ladrones lo que han provocado un herido en sus filas en el transcurso de la fuga.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Viladecans explica que los hechos han sucedido tras un aviso de un ciudadano, que ha visto a varias personas vestidas de negro saltar la valla del recinto del supermercado. Tres patrullas de la Policía Local y dos de Mossos d'Esquadra se han acercado rápidamente al lugar de los hechos, provocando la fuga de "entre diez y doce" supuestos ladrones, que se dispersaron en la carrera.

Los agentes de la Policía Local han detenido a tres de ellos. Sin embargo, algunos de los huidos han logrado llegar a dos coches de alta gama estacionados en la calle Torrent Fondo y fugarse. No obstante, en la marcha, uno de los coches ha atropellado a uno de los asaltantes, siendo abandonado a su suerte por sus compañeros. El estado del herido, trasladado al Hospital de Viladecans tras su detención, era leve, según fuentes policiales.

El teniente de alcaldesa de Seguridad y Convivencia, Anselmo Sánchez, ha querido destacar "la rápida intervención policial y la estrecha colaboración entre los dos cuerpos policiales, que han permitido evitar el asalto y robo de la empresa". Sánchez también quiso agradecer la colaboración del ciudadano que dio el aviso. "Entre todos y todas estamos haciendo de Viladecans una ciudad más segura", ha afirmado.