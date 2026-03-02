El fenómeno Labubu sigue creciendo en Barcelona: la tercera tienda de Pop Mart ya tiene fecha

El fenómeno de los Labubu, los populares peluches coleccionables de Pop Mart, sigue ganando fuerza en Barcelona. Tras el éxito de sus dos primeras tiendas abiertas el pasado verano en el centro de la capital catalana, la marca inaugurará este mes un tercer establecimiento. En esta ocasión, la compañía china ha apostado por un amplio local en la avenida Diagonal, ubicado en el antiguo Pedralbes Centre.

El nuevo espacio se encuentra en el edificio El Dau, que forma parte del complejo de oficinas y zona comercial. La tienda contará con 140 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Según han señalado desde la marca, se trata de un establecimiento "diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y diferencial". También explican que la elección de esta ubicación, en el número 609 de la avenida Diagonal, responde a una "apuesta de la compañía por ubicaciones estratégicas, de alto tránsito y fuerte perfil comercial".

El establecimiento abrirá oficialmente sus puertas el miércoles 11 de marzo a las 10:00 h. Allí, los visitantes podrán hacerse con los muñecos de personajes emblemáticos como Molly, Dimoo, Kullpanda, The Monsters (Labubu) e Hirono, en un entorno, según explican desde Pop Mart, "concebido para sorprender tanto a coleccionistas consolidados como a nuevos públicos".

Tienda de Pop Mart en Barcelona. / MANU MITRU / Archivo

“Abrir tres tiendas en Barcelona es un sueño hecho realidad. Barcelona tiene un papel clave en nuestra expansión en España y, con esta tercera ubicación, estamos encantados de acercar aún más la experiencia Pop Mart a nuestra comunidad", ha declarado Marco Ardizzone, responsable de Retail de Pop Mart en el sur de Europa.

Éxito en Barcelona

Fundada en 2010 en Pekín por Wang Ning, Pop Mart se encuentra en pleno crecimiento. En agosto del año pasado, abrió su primera tienda en Barcelona, un local de 124 metros cuadrados en el Portal de l’Àngel que generó colas de horas entre coleccionistas y revendedores interesados en hacerse con ediciones limitadas de Labubu. Poco después, en septiembre, la compañía inauguró otra tienda fija en la calle Pelai, donde volvió a repetirse la escena.

Tal y como recogió este diario en la apertura de la tienda de Pelai, las colas comenzaron a las siete de la mañana del día anterior. Decenas de seguidores pasaron la noche frente al establecimiento para asegurarse un buen puesto en la fila cuando el local subiera la persiana.

Noticias relacionadas

Y es que estos peluches coleccionables, creados por Kasing Lung, despiertan auténticas pasiones entre sus seguidores. La fórmula es simple pero adictiva: figuras sorpresa en cajas cerradas, ediciones limitadas, colaboraciones especiales con marcas como Barbie o Mickey y un universo de personajes muy variados que los coleccionistas tratan de conseguir. Esta fiebre se hace visible en las largas colas ante las tiendas, el intercambio de muñecos repetidos y un activo mercado de reventa.