Hoffman asegura que la eliminación de los pisos turísticos no impedirá que el MWC siga en Barcelona

El Mobile World Congress (MWC) ni pestañea ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Barcelona elimine los pisos turísticos en 2028. Así lo ha afirmado el consejero delegado y director de la empresa organizadora, GSMA, John Hoffman, para desgracia del sector de los apartamentos, que ha vuelto a poner el grito en el cielo por la medida estos días, coincidiendo con la celebración del macrocongreso en la capital catalana.

En una entrevista en la Cadena Ser, Hoffman ha afirmado que esta medida que prepara el gobierno de Collboni no afectará a la celebración del evento. "No nos preocupa en absoluto", ha asegurado, y ha añadido: "Hace 20 años, cosas como Airbnb ni siquiera existían y utilizábamos otras opciones, como el alojamiento universitario. Seremos creativos y trabajaremos para encontrar la manera". Este año, el MWC cumple su vigésima edición en Barcelona.

Los apartamentos, en pie de guerra

Estas declaraciones que no caen nada bien al sector de los apartamentos turísticos. Hace pocos días, la asociación barcelonesa de apartamentos turísticos Apartur lanzó una campaña de alerta sobre el futuro del turismo de congresos en la ciudad, advirtiendo del "riesgo" de que Barcelona se quede sin esta opción de alojamiento para la continuidad de eventos como el Mobile.

“¿Vienes a Barcelona para un congreso? Prepárate para dormir en un stand", dice el eslogan de la campaña, que afirma que la eliminación de las licencias de viviendas de uso turístico en 2028 dejaría a Barcelona "sin más de 50.000 camas imprescindibles para acoger eventos de relevancia internacional que dan riqueza y prestigio a nuestra ciudad", y concluye: "No dejemos que otras ciudades nos quiten lo que es nuestro”.

"Tenemos un acuerdo a largo plazo"

Por el momento, no parece que esto vaya a ocurrir, ya que Hoffman ha declarado al mismo medio que “no hay nada que nadie deba hacer para ‘retenerles’” en la capital catalana, y ha añadido: “Tenemos un acuerdo a largo plazo y, mientras sea mutuamente beneficioso, estoy seguro de que seguiremos considerando Barcelona nuestro hogar”.