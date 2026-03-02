La jueza concluye sin procesamientos la investigación por los bombardeos de Mussolini en Barcelona durante la Guerra Civil

Una asociación de italianos residentes en Catalunya presentó en junio de 2012 una querella en los juzgados de Barcelona por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra militares italianos —y, subsidiariamente, contra el Ministerio de Defensa y el Gobierno de su país— por los bombardeos sobre Barcelona entre 1937 y 1939. Ahora, 16 años después, la jueza de Barcelona Ollalla Ortega Herrero, a petición de la Fiscalía, ha acordado la conclusión del sumario sin procesamiento, al considerarse agotadas todas las vías de instrucción y al no haberse podido acreditar que en la actualidad siga viva alguna de las personas responsables de estas acciones de la aviación de Benito Mussolini.

La querella se presentó en la Ciudad de la Justicia de Barcelona por representantes de la Asociación AltraItalia, fundada en abril de 2009 por italianos antifascistas residentes en Barcelona, después de que la Audiencia Nacional rechazara meses antes una denuncia presentada en el mismo sentido. Uno de los objetivos era forzar al Gobierno italiano a pedir perdón por los bombardeos sobre Barcelona durante la Guerra Civil, ejecutados por las fuerzas del dictador.

Los querellantes relataban en su escrito que entre el 13 de febrero de 1937 y el 29 de enero de 1939, durante la Guerra Civil española, Catalunya —y especialmente Barcelona— fue bombardeada de forma intensa por la aviación italiana, sin que existiera declaración de guerra entre España e Italia. Los ataques se saldaron con un mínimo de 4.736 fallecidos en 143 poblaciones catalanas, mientras que en Barcelona se lanzaron más de un millón de bombas, que afectaron a 1.808 edificios, según recoge el escrito. Para los denunciantes, la aviación italiana actuó en virtud de un acuerdo entre Benito Mussolini y Francisco Franco.

Comisiones rogatorias a Italia

Para averiguar la identidad de los responsables, el juzgado de Barcelona —según recoge el auto notificado este lunes— ha remitido en estos años numerosas comisiones rogatorias al Ministerio de Defensa italiano para determinar la filiación de quienes participaron en las misiones y certificar las correspondientes fe de vida y su situación actual. El objetivo era conocer su paradero para citarlos y tomarles declaración. Además, se solicitó información al Ministerio de Defensa español. En este sentido, la jueza precisa que no ha aparecido referencia alguna del personal que componía las escuadras que bombardearon la capital catalana, ni datos suficientes para su identificación. Tampoco se ha localizado en el Ejército español el expediente militar relativo a la entrega de una medalla conmemorativa de estos bombardeos a un militar italiano.

En relación con la comisión rogatoria a Italia, tras “infinidad de reiteraciones” y recordatorios de cumplimiento, detalla la jueza, las autoridades del país transalpino informaron de que, de los 21 querellados, solo se identificó a cuatro, y todos habían fallecido. Del resto, “no es posible rastrear su identidad”, ya que existen otras personas con el mismo nombre y fechas compatibles. La única persona que, al parecer, se identificó como viva fue L. G., nacido en 1914, a quien se tomó declaración judicial y que manifestó que no participó en bombardeo alguno, sino únicamente en labores de reconocimiento; esta persona murió durante la instrucción de la causa. Respecto a un listado de aviadores, algunos constan como fallecidos y de otros no hay referencia alguna sobre su participación en los bombardeos sobre Barcelona.

Solo se ha podido confirmar la participación del piloto C. G., que obtuvo la medalla de plata al valor militar como voluntario comandante del un escuadrón de bombarderos, aunque no se ha podido determinar si sigue vivo ni localizarlo, ya que nació en 1902. El capitán de navío M. V., que estaba al mando del crucero Eugenio di Savoia, falleció en 1962. Ante la imposibilidad de continuar la investigación y “haberse practicado las diligencias esenciales”, la Fiscalía solicitó la conclusión del sumario sin procesamiento, petición que ha sido atendida por la jueza.