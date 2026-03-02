Desalojados más de 400 alumnos de una escuela en Badalona tras declararse un incendio en los vestuarios

El Institut Escola Turó d'en Caritg de Badalona ha sido evacuado esta mañana tras declararse un incendio en los vestuarios del centro.

Los Bombers de la Generalitat han recibido un aviso a las 11:28 de este lunes, alertando de la presencia de fuego en el instituto, situado en la avenida Marquès de Sant Mori.

Cinco dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el lugar y han podido extinguir las llamas sobre las 11:45 de la mañana, según ha avanzado el digital 'Tot Badalona' y ha confirmado EL PERIÓDICO a través de los bomberos y de fuentes municipales.

De manera preventiva, los bomberos han desalojado a todos los alumnos y profesores del centro. Concretamente, han sido evacuados 424 alumnos de los aproximadamente 600 matriculados en el instituto: 91 alumnos de infantil, 155 de primaria y otros 178 de secundaria, así como los profesores, todos ellos han podido salir de la escuela sin problemas.

El fuego se ha iniciado en unas maderas que había en el vestuario. Por el momento, ninguna persona ha resultado herida. Una vez desalojado el centro, los bomberos llevan a cabo tareas de ventilación.