Gatsby, el único 'dinner show' de Barcelona, cumple 10 años en plena forma

En una ciudad como Barcelona, donde lo difícil no es abrir un restaurante, sino lograr que sobreviva a la fuerte competencia, cumplir 10 años obliga a celebrarlo. Más aún si se trata de fórmulas innovadoras en la ciudad, con fuertes inversiones a la espalda. Es el caso de Gatsby, que nació hace una década en la calle de Tuset intentando cubrir un hueco en el ocio nocturno que nadie ofrecía: cenas con espectáculo de calidad con programación continuada. El empresario de la noche Antonio Cano --cuyo padre había creado a finales de los años 70 la mítica sala Imperator, ahora Duvet-- se atrevió por aquel entonces a resucitar el antiguo Drugstore, que llevaba unos años cerrado y olvidado.

Los inicios no fueron fáciles, buscando afinar una propuesta gastronómica a la altura de lo que sucedía en escena, rememora. "Mucha gente aún cree que no se puede comer bien en un 'dinner show', cuenta a este diario. Pero poco a poco se convirtió en un éxito indiscutible, que cada año estrena montaje artístico y acaba de lanzar una propuesta, con numeros que evocan tanto a la estética de 'Los Bridgerton', como a grandes hits de las historia de la música. Su carta se ha ido depurando y sofisticando, igual que su bodega, mientras que sus mesas se revalorizan cuanto más cerca están de los artistas.

Tras una trayectoria de crecimiento, su facturación es de cinco millones de euros al año, con una oferta única en la ciudad. Otros restaurantes ofrecen animaciones artísticas en algunas sesiones, pero no de forma regular ni con tantos recursos.

Momento del nuevo espectáculo de Gatsby. / MANU MITRU / EPC

La coincidencia en apenas un mes de los premios Gaudí y Goya motivó que los fastos del 10º aniversario se inspirase en el cine, con diversos eventos que culminaron con una fiesta el pasado jueves como guinda final, a la que asistieron actrices como Kira Miró, Leticia Dolera y Macarena Gómez, entre otros muchos. La efemérides de estas semanas ha sido una oportunidad para dar notoriedad a la ambición artística de Gatsby, que ha logrado ligar con gracia ocio nocturno y cultura, y en la actualidad ya suma un equipo de 60 profesionales entre el equipo de hostelería, más cantantes y bailarines. Lourdes Guadalupe lidera la creatividad en el escenario, mientras que Oliver Om dirige la sala.

El establecimiento, cuya estética evoca la era de la ley seca y el imaginario de 'El gran Gatsby', está acostumbrado a visitantes ilustres. Durante los últimos años han acudido a cenar y de copas superestrellas de distintos ámbitos como Leonardo DiCaprio, Lionel Messi, Neymar, Lewis Hamilton, Rosalía, Brad Pitt o Georgia May Jagger, entre muchas otras.

Doblete de salas con

El anfitrión, Antonio Cano, propietario del Grupo Sutton, lleva unos meses encadenando celebraciones, ya que el pasado septiembre reabrió Sutton --también en Tuset-- tras una profunda reforma. Continuas colas para entrar constatan los buenos resultados de la renovación, con un público más joven que en la sala hermana. Pero en Gatsby, cuyo interiorismo a cargo también del arquitecto Daniel Poch sigue deslumbrando, cuelgan el lleno habitualmente. Tanto con un 60-70% de turistas y 'expats' ávidos de cenas-espectáculos --tan habituales en países anglosajones--, como de barceloneses que celebran una ocasión especial.

A la hora de las copas, el ambiente se vuelve más local e idóneo para quienes han cumplido los 40 o 50 y buscan un ambiente algo distinto que en el resto de locales del eje, de miércoles a sábado hasta las tres de la madrugada.

La recuperación del local supuso en torno a un millón de euros en decoración y mejoras, y desde entonces la meta ha sido "mejorar la calidad artística y de la cocina", apunta el empresario. Hace unos años agregaron una opción más informal de cocina japonesa en una parte más tranquila del local, Jay's, sin 'show' y con buena coctelería. Para Cano, ha sido su proyecto más especial, por todas las áreas que abarca. Pero el grupo es hiperactivo, con otras salas importantes como la discoteca y sala de conciertos Bikini o Duvet, donde ahora planean estrenar tardeos, acorde a la demanda actual del ocio.

Los Cano suman ya tres generaciones de empresarios del ocio en la Barcelona que baila, ya que su hijo lidera Jacqueline's en la cercana calle de Enric Granados. Sus locales serán territorio internacional estos días, con el arranque del Mobile World Congress que eleva como pocas citas la facturación.