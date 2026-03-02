Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajos en la planta

Endesa invierte 15,5 millones en mejorar la eficiencia de la central térmica de Sant Adrià de Besòs

Entre las medidas previstas figuran actuaciones en la turbina de vapor, las de gas, los generadores y las calderas de recuperación

Endesa disparará sus inversiones en los próximos tres años hasta los 10.600 millones

Imagen de la planta de Endesa en Sant Adrià del Besòs.

Imagen de la planta de Endesa en Sant Adrià del Besòs. / Endesa

Barcelona
Endesa inició en enero pasado una serie de medidas planteadas para mejorar la eficiencia de la central térmica de Sant Adrià de Besòs, que supondrán un total de 80.000 horas de trabajo en las que de media intervendrán 120 operarios que llegarán a las 200 personas en algunos momentos, y que corresponden a la propia empresa y a otras 58 firmas contratistas.

Se trata de un proyecto de revisión que persigue garantizar una mayor fiabilidad, eficiencia, seguridad y disponibilidad de la central térmica de ciclo combinado. Los trabajos previstos tienen un presupuesto de 15,5 millones de euros e incluyen actuaciones en la turbina de vapor, las de gas, los generadores, las calderas de recuperación y varios sistemas auxiliares.

Entre las actuaciones destaca el rebobinado completo del estator del generador de la turbina de vapor, la inspección integral de los módulos de alta, media y baja presión de la turbina y la reparación del rotor del generador, según relata un comunicado de Endesa.

En paralelo, se están realizando las inspecciones anuales de las turbinas de gas. La revisión incluye trabajos en los sistemas de agua-vapor, el condensador, las calderas, las bombas principales, los sistemas de instrumentación y control, la planta de agua desalada, las protecciones eléctricas y los transformadores de potencia.

