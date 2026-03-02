Empieza la reforma que convertirá la calle de Sant Hipòlit de Sant Andreu en una plataforma única

La reforma de la calle de Sant Hipòlit, en el barrio de Sant Andreu del Palomar, distrito de Sant Andreu, se ha iniciado y en 11 meses estará completada. El objetivo: convertir en espacio en una plataforma única, una calle de prioridad invertida, es decir, a favor de la circulación de peatones. También se añadirá verde, mobiliario urbano y alumbrado nuevo al espacio.

La calle reformada dará continuidad a la plaza de Marià Brossa. Para lograr todos estos fines, el Ayuntamiento de Barcelona invertirá un total de 2,28 millones de euros en la remodelación, que tendrá lugar en el ámbito que comprende toda la calle de Sant Hipòlit, desde la avenida Meridiana hasta la calle de Segarra, incluyendo el encuentro con las plazas de Xandri y de Marià Brossa. En total, ese espacio suma 2.190 metros cuadrados.

La prioridad invertida

En las calles de prioridad invertida las condiciones de circulación de vehículos quedan restringidas a favor de la circulación de peatones, ampliando así el ámbito seguro peatonal con la generación de un itinerario practicable y un itinerario accesible. La velocidad por vehículos quedará limitada a 10 o 20 km por hora.

El itinerario previsto para los vehículos contará, en el lado norte, con un carril de circulación de sentido único de tres metros y un ancho de 1,70 metros. El de los peatones, en el lado sur, tendrá 1,8 de ancho. Habrá arbolado, hasta ahora no ha habido, en el lado sur, y se reemplazará el mobiliario urbano existente, además de una reubicación y ampliación del alumbrado. Los cruces aéreos de las instalaciones eléctricas serán soterrados y se eliminaran los soportes que se encuentran en el espacio público.