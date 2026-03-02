Los buses H12 y V17 cambian este lunes su recorrido por Glòries y Via Laietana

Dos importantes cambios de recorrido del bus en Barcelona han coincidido este lunes. Por una parte, el H12 modifica su trazado en la plaza de les Glòries en sentido Besòs, debido a las obras de desdoblamiento del TramBesòs y la urbanización del lado mar de la Gran Via entre la plaza y la Rambla de Poblenou. Por otra, el bus V17 ha abandonado su trayectoria descendente por la Via Laietana de forma permanente.

La línea H12 ha modificado a partir de este lunes su recorrido en sentido Besòs desde la plaza de les Glòries y, en vez de seguir como hacía hasta ahora por la Gran Via, el bus ya sube por la calle Badajoz para tomar la avenida Meridiana hasta la Rambla de Guipúscoa. En este punto, gira a la derecha para bajar por la calle Bilbao, desde donde recupera de nuevo la Gran Via. Se trata de una vuelta considerable, que alarga de forma destacada el tiempo de viaje. En su nuevo trazado se han establecido dos nuevas paradas, una en la avenida Meridiana con la calle Clot, y la segunda en la calle Bilbao con Marruecos.

Nuevo recorrido del bus H12 por las obras de desdoblamiento del TramBesòs. / TMB

En sentido Llobregat, para evitar su paso por la Gran Via el bus ya se había desviado hace unas semanas por la calle Bilbao para llegar a Glòries por la avenida Diagonal.

Mayor impacto en verano

Esta es la primera afectación destacada de las obras en el transporte público, después de que a mediados de enero empezaran los primeros cambios visibles pie de calle por el avance de los trabajos que permitirán el desdoblamiento de las líneas T5 y T6 del tranvía, que discurren por vía única entre Glòries y la Rambla de Poblenou. Entonces se restringió la circulación en el lado mar de la avenida Diagonal entre Ciutat Granada y Badajoz.

Sin embargo, el impacto más importante llegará con el verano, cuando se prevé cortar la circulación del tranvía. Las líneas T5 y T6 se interrumpirán desde Glòries hasta Can Jaumandreu, la parada próxima a la calle Bilbao. La T4 también permanecerá fuera de servicio entre Glòries y la parada de Ca l'Aranyó. Debido a esta triple afectación, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona ya preparan un plan alternativo de transporte, puesto que la interrupción del servicio durará unos meses.

Precisamente, la línea H12 ha ampliado en febrero su frecuencia en su tramo central, entre la plaza Cerdà y Glòries con la incorporación de ocho buses más. En Glòries estos vehículos finalizan su recorrido, de modo que si el ciudadano se ha subido a uno de ellos debe bajar para subirse a otro H12 que continua y que a partir de esta semana continúa dirigiéndose a la avenida Meridiana para trealizar este rodea con el que evita el tramo de la Gran Via afectado por las obras.

Cambios en la línea V17

La línea V17 ha modificado a partir de este lunes su recorrido de descenso por Via Laietana para pasar por el paseo Lluís Companys. Anula de esta forma seis paradas e incorpora ocho nuevas. Desde Plaça Urquinaona opta por un trazado en paralela al ascendente por la calle Trafalgar, para bajar por Lluís Companys el paseo Picasso y la avenida Marqués de l'Argentera. En Pla de Palau gira en dirección al mar, para cambiar de sentido el pla plaza de Pau Vila iniciar el recorrido de nuevo en sentido ascendente.

Las líneas 47 y V15 siguen bajando por Via Laietana. La asociación promoció del Transport Públic (PTP) valora en este caso el cambio de recorrido porque el nuevo realiza un trayecto más simétrico en ambos sentidos.

Trazado en paralelo

La línea V17 cambió su trazado con las obras de Vía Laietana y ya nunca recuperó su paso original. Con el inicio de la remodelación de la importante via, todos los buses se desviaron por el paseo Picasso. El 47 recuperó su trayecto antes del verano y el V15 en otoño. El V17 se decidió no que volvería a subir más por Via Laietana, debido a que se generaría demasiada congestión en plaza Urquinaona, donde el tiempo semafórico está muy ajustado por la confluencia de calles muy transitadas.

Con ello, los dos sentidos de circulación quedaron muy separados, algo que a partir de esta semana ya no sucederá. "Estamos contentos que se nos haya escuchado", indica Pol Méndez, portavoz de PTP. La plataforma, sin embargo, sigue reclamando que haya un carril de bajada para bicis segregado del bus y el taxi, algo que se solucionaría, afirma, "convirtiendo el carril bici de subida en bidireccional".

Desvío de las líneas V1 y X3

Transports Metropolitans de Barcelona ha iniciado este lunes otros dos desvíos. Las líneas V1 y X3 han modificado su recorrido en la avenida de Joan Carles I, con dos nuevas paradas tanto en sentido ascendente como descendente.

Otro cambio de menor calado afecta a las líneas H16, V3 y 109. En este caso una nueva parada en el paseo de la Zona Franca con Metro Foc sustituye desde este lunes a la que había una calle antes. En este caso, sin embargo, esta modificación solo se mantendrá hasta el 6 de marzo.