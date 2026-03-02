Barcelona pone en marcha en Poblenou el nuevo modelo de Punt Verd

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el nuevo modelo de Punt Verd de Barrio modular y autosuficiente de la ciudad, situado en la plaza Julio González, en el barrio de Poblenou, distrito de Sant Martí. Con este equipamiento, la ciudad reafirma su compromiso con la sostenibilidad, innovación y desarrollo de un modelo de economía circular.

El nuevo modelo de Puntos Verdes de Barrio de Barcelona nace como una propuesta innovadora que apuesta por equipamientos modulares y autosuficientes pensados para integrarse de forma natural en la trama urbana y facilitar la gestión cotidiana de los residuos. El modelo se despliega en cuatro tipologías distintas, una familia de equipamientos versátiles diseñada para ofrecer la máxima versatilidad. La elección de la configuración no es casual: se determina en función del espacio disponible, la topografía y las necesidades específicas del entorno.

Contenedores y piel verde

El punto verde de barrio de la Plaza Julio González, pionero en la ciudad, combina contenedores reutilizados con una piel verde exterior, que suaviza la presencia y lo convierte en un espacio permeable e integrado en el entorno. Su diseño se basa en tres módulos funcionales que permiten un montaje rápido, flexible y con un mínimo impacto ambiental. No sólo se adapta a las dimensiones de la plaza, sino que actúa como referente de la nueva estrategia municipal de sostenibilidad, demostrando cómo la arquitectura modular puede fusionar funcionalidad e integración paisajística.

Con una superficie total de 73 m², el Punt Verd ha sido construido íntegramente con elementos reciclados y con criterios de baja impronta ecológica. El equipamiento incluye una zona de atención al público y vestíbulo de 21,25 m2, así como un espacio de almacenamiento de 29,05m2, diseñado para ofrecer un servicio más cómodo y accesible a los vecinos y vecinas.

El espacio está conectado a la red eléctrica, agua y saneamiento. Además, incorpora placas fotovoltaicas que generan la energía necesaria para su funcionamiento, reforzando su carácter autosuficiente. La inversión destinada al proyecto asciende a 448.492,89 euros.

Horario

El horario de apertura del nuevo punto verde de barrio es de lunes a sábado, de 8:30 a 14:00 hy de 16:00 a 19:30 h (festivos cerrado) y se pueden llevar residuos reutilizables como ropa, calzado, cartuchos de tinta; reciclables como pequeños electrodomésticos CD/DVD, aceite de cocina, cápsulas de café y especiales como pilas, baterías, fluorescentes, pinturas, disolventes, radiografías. No se aceptan voluminosos (muebles), fracción orgánica, residuos sanitarios infecciosos, escombros o residuos industriales.

Esta actuación comporta una mejora cualitativa de la red existente: el nuevo equipamiento sustituye al Punt Verd de Barrio provisional de la calle de Carmen Amaya, 10 mientras que la parada de Punt Verd Mòbil (PVM) del mercado de Poblenou se reubicará en la calle Lope de Vega con Camí Antic de València. En paralelo, avanzan las obras del nuevo Punto Verde de Zona (PVZ) de Montjuïc, que se traslada de la calle del Foc a la calle de Motors y entrará en funcionamiento próximamente. Este equipamiento, especialmente concebido para el sector comercial y de servicios, continuará ofreciendo servicio gratuito a particulares. El cambio de emplazamiento responde a la reorganización global de los terrenos de la Zona Franca. El nuevo Punto Verde de Zona dispondrá de un espacio exterior polivalente con acceso directo desde la calle Motors, así como de un espacio interior también polivalente, destinado a actividades de sensibilización ambiental como talleres, charlas y otras iniciativas.

Noticias relacionadas

Actualmente, la ciudad dispone de 134 Puntos Verdes, distribuidos en tres tipologías: Puntos Verdes de Zona, Puntos Verdes de Barrio y Puntos Verdes Móviles. La red de puntos verdes de Barcelona es un servicio gratuito que facilita a los vecinos y vecinas un lugar cercano donde poder depositar la mayoría de los residuos que se generan en los hogares y que no se pueden depositar en los contenedores de la calle