La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha recibido la visita institucional de una delegación de la empresa automovilística china Chery, a raíz de los contactos iniciados tras el anuncio realizado el pasado mes de julio, cuando la compañía expresó su intención de instalar en la ciudad un centro de investigación y desarrollo (I+D). En un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà dice que La visita ha permitido a los representantes de la multinacional "conocer de primera mano el entorno empresarial, las infraestructuras y el ecosistema tecnológico de Cornellà", así como mantener reuniones de trabajo con responsables municipales y agentes económicos del territorio para "avanzar en la definición del proyecto".

Las instalaciones de I+D de Chery estarán ubicadas en el parque empresarial Arboretum2, uno de los espacios empresariales de referencia de la ciudad de más de 42.000 metros cuadrados, que "destaca por su entorno moderno, sostenible y bien conectado", sigue el texto del consistorio. Con todo, la administración local Chery se instalará a partir del próximo otoño en unas dependencias de 2.000 metros cuadrados.

El consistorio considera positivos estos encuentros para "consolidar canales de comunicación que permitan generar sinergias entre la institución y la empresa" con el ánimo de construir líneas de colaboración que "contribuyan a la generación de riqueza y puestos de trabajo en la ciudad". No se ha concretado, sin embargo, la cuantía de la inversión ni de los puestos de trabajo que se desprenderán de la misma.

Encuentro entre representantes del Ayuntamiento de Cornellà y una delegación de la empresa automovilística china Chery. / Ayuntamiento de Cornellà

Emplazamiento estratégico

El establecimiento de un centro de I+D de Chery en Cornellà supone un impulso estratégico para la ciudad. "Entre los principales beneficios destaca la generación de empleo calificado, especialmente en los ámbitos de la ingeniería, la innovación tecnológica y la movilidad sostenible. Asimismo contribuiría a la atracción de talento ya la consolidación de Cornellà como polo de innovación dentro del área metropolitana de Barcelona", asevera el texto del ayuntamiento.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sector de la automoción hacia modelos más sostenibles y digitalizados, en el que compañías como Chery están apostando por la electrificación, conectividad y desarrollo de nuevas soluciones de movilidad. En este marco, Cornellà ofrece una ubicación estratégica, excelentes conexiones logísticas y una sólida base industrial y tecnológica que la convierten en un emplazamiento atractivo para proyectos de alto valor añadido, además de su proximidad con Barcelona y el aeropuerto de El Prat.

Con esta visita, "ambas partes dan un paso más en la consolidación de una colaboración que podría situar a Cornellà en el mapa internacional de la innovación automovilística, reforzando su compromiso con el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo", concluye el comunicado.

Tras reunirse en verano de 2025 en la sede central de Wuhu con el presidente del grupo, Yin Tongyue, el president Salvador Illa ya anunció que desde las nuevas instalaciones de Chery en Cornellà se dará apoyo a escala global para el diseño y la adaptación de sus vehículos a los estándares de calidad del mercado europeo. Chery, uno de los principales fabricantes de automoción de China, ya firmó en abril de 2024 un acuerdo con la empresa EV Motors –propietaria de Ebro y BTech– para producir coches en la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. La compañía opera en más de 80 mercados en todo el mundo y se mantiene como la marca china que más vende en los mercados internacionales desde hace 22 años consecutivos.

La inversión china

EL movimiento de Illa en verano implicó también exhibir su voluntad de reforzar su presencia en el continente. Actualmente, hay más de 200 empresas chinas con filiales en Catalunya con inversiones por valor de 1.279 millones en los últimos cinco años, lo que supone un 300% más respecto al mismo periodo anterior. Esto sitúa a China en el quinto país del mundo que más invierte en Catalunya y el primero a nivel asiático, generando más de 2.300 nuevos puestos de trabajo, especialmente en proyectos de automoción, audiovisuales y tecnológicos. En 2024, Acció puso en marcha el China Desk, una oficina específica para reforzar las inversiones de este país en Catalunya que trabaja de forma coordinada con las de Pekín, Shanghái y Hong Kong, y que ha captado unos cuarenta proyectos.