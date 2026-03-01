Conexión clave
El túnel de la Rovira reabre en dirección montaña a partir de este lunes en Barcelona
El ayuntamiento prevé que la circulación en sentido mar también se restablezca en las próximas semanas, tras un año de obras
Las obras del túnel de la Rovira se encarecen en tres millones de euros por cambios y problemas de excavación
El túnel de la Rovira de Barcelona recupera este lunes el tráfico por la vía que circula en sentido montaña tras finalizar prácticamente las obras en el conducto ascendente, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este domingo. La previsión del consistorio es que en las próximas semanas también se restablezca la circulación en sentido mar, cortada totalmente desde marzo del año pasado. De esta manera, la infraestructura avanza hacia la recuperación de la normalidad en ambos sentidos.
El túnel, inaugurado en 1987 y con 1.300 metros de longitud, conecta los barrios del Baix Guinardó y el Carmel, siendo una de las principales vías entre el centro de Barcelona y la Ronda de Dalt. Las obras del túnel, que han supuesto una inversión de 20,7 millones de euros, han permitido "reforzar la estructura", mejorar la impermeabilización y el drenaje, renovar el pavimento con un acabado ultrafino y sustituir la iluminación por tecnología LED, así como actualizar el revestimiento interior y las señales.
En seguridad, se han hecho excavaciones para facilitar la evacuación en caso de emergencia. Además, se han instalado nuevos sistemas de radiocomunicación, megafonía, cámaras, semáforos, barreras y detección automática de incendios e incidencias.
Mejoras estructurales
La primera teniente de alcalde y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha destacado que "a partir del lunes el tráfico de salida recupera su tubo originario". Además, ha resaltado que las obras en ese sentido ya están acabadas, subrayando que las actuaciones han incorporado todas las mejoras estructurales y de seguridad previstas.
Bonet también ha tenido palabras para los ciudadanos que se han visto afectados por la reforma. "Son unas obras que generan muchas molestias a los vecinos", ha admitido. "Queremos agradecer de nuevo el esfuerzo al vecindario, pero recuperaremos, después de todas estas obras tan importantes, un túnel que se podrá gestionar de forma inteligente", ha apuntado.
