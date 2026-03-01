Imprudencia en las Tres Xemeneies del Besòs: una persona se lanza en parapente y dos cámaras acaban detenidos

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo por la mañana a dos personas que, junto al menos otra más, se han introducido sin permiso en el recinto de la antigua central térmica de las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs y han subido hasta la cima de una de las torres de 200 metros de altura. Al menos uno de los asaltantes se ha arrojado en parapente desde lo alto de la chimenea más próxima a Badalona.

Un testigo ha registrado el instante en vídeo, en que se ve al lanzador planeando en dirección a la playa, como se puede comprobar en las imágenes que el Tot Badalona ha difundido esta mañana y que EL PERIÓDICO también ha obtenido. Los agentes no lo han encontrado, mientras que los otros dos han sido localizados en la cúspide de la chimenea.

Distintas fuentes consultadas explican que los dos detenidos son jóvenes extranjeros. Según una fuente consultada, uno de ellos es belga y el otro, alemán. Otra fuente afirma que ambos son neerlandeses. Una más dice que ambos arrestados no pretendían tirarse desde la chimenea, sino grabar la arriesgada pirueta que habría cometido más de una persona antes de las 09:00 horas de este domingo, indica esta misma voz.

Todas las fuentes coinciden en que los arrestados llevaban cámaras y equipos de vídeo para grabar los saltos. Incluso cargaban con drones, aseguran.

Además de los Mossos, la Guardia Urbana de Badalona y la Policía Local de Sant Adrià también se han personado en el lugar. La policía autonómica explica que la Guardia Urbana ha instado a los cámaras a que desistieran y descendieran de la chimenea. No obstante, han hecho caso omiso y se han negado a bajar. Ante la negativa, se ha requerido la presencia de los Bombers de la Generalitat, que han logrado hacer bajar a los dos individuos de forma segura.

Ya de nuevo en tierra, los Mossos d'Esquadra los han detenido bajo la acusación de violación de domicilio jurídico y por daños, dado que han forzado una reja metálica para penetrar en los vestigios de la planta eléctrica desmantelada. La Guardia Urbana también les atribuye un presunto delito de desobediencia grave. Las Tres Xemeneies son el epicentro de una gran reforma urbanística planificada para los próximos años, en que se prevé poblar el entorno ahora deshabitado con 1.783 viviendas y un complejo dedicado a las empresas del sector audiovisual, digital y del videojuego.