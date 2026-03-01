Los jóvenes nacidos en el extranjero llegan por primera vez al 50% en Barcelona

Por primera vez en la estadística municipal barcelonesa, la mitad de la población joven que vive en la ciudad ha nacido en el extranjero. El otro 50% de la población entre 12 y 35 años procede de fuera de Barcelona o del resto de Catalunya y España, según el reciente informe Joves de Barcelona. Retrat i tendències 2025, elaborado por PRISMA-Observatori de Joventut del Ayuntamiento de Barcelona. Una caída del 12% respecto a 2016 en el número de jóvenes nacidos en la capital se ha compensado con la llegada de residentes procedentes de otros países. Estos datos confirman un giro demográfico sostenido en la ciudad que, a su vez, ha compensado el envejecimiento de la población total. La proporción de latinoamericanos es muy significativa: los países de nacimiento más frecuentes son Argentina (9,1%), Colombia (8,1%) y Venezuela (5,8%).

Gráfico que ilustra la evolución del lugar de nacimiento de los jóvenes en Barcelona a lo largo del tiempo.

Uno de cada tres habitantes de Barcelona capital hoy tiene entre 12 y 35 años, es decir, en etapa formativa o de inserción laboral. En el año 2024 la ciudad logró máximos históricos en el saldo migratorio juvenil —con más jóvenes que llegan que los que se marchan—, una dinámica que ha modificado el padrón de la capital catalana. En 2025 más de medio millón de habitantes eran jóvenes, mientras que en 2015 eran 435.889. Ciutat Vella destaca con un 41% de residentes juveniles, el distrito con el porcentaje más alto.

Distribución por grupos de edad de los jóvenes nacidos en el extranjero. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Los principales países de nacimiento varían según el distrito. El origen latinoamericano predomina en nueve de los diez territorios de la ciudad. Argentina es la nacionalidad extranjera más frecuente en el Eixample, Gràcia, Sant Martí, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. Le sigue Colombia, que predomina en Horta-Guinardó, Sant Martí y Sants-Montjuïc. Los jóvenes con pasaporte extracomunitario tienden a mantener mayoritariamente solo la nacionalidad no europea, por ejemplo los procedentes de China (88,6%), Marruecos (87,6%) o Pakistán (83,1%). Entre los nacidos en América Latina, la combinación de nacionalidades es más variada. Un 42,9% de argentinos menores de 35 años tiene nacionalidad europea, mientras que Ecuador es el país sudamericano con más juventud con nacionalidad española (60,9%).

La nueva demografía también está cambiando el mercado laboral y de la vivienda en la ciudad. Hoy, siete de cada diez jóvenes viven de alquiler. El precio medio de un piso se sitúa en 1.153,1 euros. Les Corts y Sants-Montjuïc concentran los porcentajes más altos de jóvenes en régimen de habitación alquilada, casi el doble que la media barcelonesa (4,1%).

Gráfico que muestra la tipología de vivienda entre los jóvenes. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Según datos de 2023, el salario medio de la juventud barcelonesa es un 36,4% inferior al del conjunto de la población. Los sueldos aumentaron en todos los distritos respecto al año anterior, excepto en Sarrià-Sant Gervasi, donde bajaron un 2,7%. Los incrementos más destacados han tenido lugar en Sant Martí (10,2%), Sant Andreu (9,6%) y Ciutat Vella (9,1%).

Gráfico que muestra los salarios y alquileres medios por distrito. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El nivel educativo es otro aspecto distintivo de la juventud barcelonesa. En el rango de 21 hasta 35 años, el 45% cuenta con estudios universitarios o de grado superior, confirmando que se trata de una generación formada. La cualificación no se distribuye de manera uniforme: hay más mujeres con estudios superiores (53%) que hombres (39%). Sin embargo, disponer de formación académica no siempre conlleva estabilidad laboral para ellas. Un 7% de las mujeres jóvenes no tiene trabajo y un 5% se dedica a tareas del hogar no remuneradas, según la Encuesta de Servicios Municipales 2025 del consistorio. La diferencia salarial entre hombres y mujeres está presente en todas las franjas de edad. En el Eixample la disparidad por género es significativa: los hombres ganan 8.495 euros más que las mujeres, una brecha salarial del 26%.

Una cuarta parte habla catalán a menudo

Además, Barcelona está viviendo una etapa de transformación lingüística entre sus jóvenes. El castellano es la lengua principal para un 55% de los jóvenes, que asciende hasta el 59% entre las personas de 18 a 34 años. El catalán, por su parte, es el idioma usual del 25% de la juventud, diez puntos menos que en el conjunto de la población. El uso es más alto en Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y Gràcia, mientras que el castellano predomina en Nou Barris y Horta-Guinardó. Por su parte, Ciutat Vella destaca por un uso más elevado de otras lenguas.

Diagrama que muestra la relación entre la nacionalidad y el uso del catalán por distritos. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

El gobierno municipal de Barcelona es consciente de la transformación del padrón y hace una lectura positiva. "El principal reto es dar respuesta habitacional a todos aquellos jóvenes que aterricen en nuestra ciudad, muchos de ellos solos", sostiene el comisionado de Políticas de Infancia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez. Sostiene que, en cambio, "las oportunidades son claras": "Conseguimos revertir ligeramente el envejecimiento de nuestra ciudad, y en consecuencia hacemos servicios públicos sostenibles destinados a jóvenes y familias con niños".

También ve la llegada de extranjeros como una garantía para "la rotación en todos los sectores profesionales, algunos de ellos con necesidades claras de mano de obra". En cuanto al catalán, fía su recuperación a Internet: "El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a desarrollar una estrategia clara de protección y promoción de la lengua, que en el caso de los más jóvenes tendrá su reflejo en la Casa del Contenido Digital en Catalán, para promover la creación de contenido en las redes sociales".

El caso de Ciutat Vella

En 2025, Ciutat Vella contaba con más de 47.000 jóvenes, de los que el 77,7% había nacido en el extranjero. Ello supone un doble auge: más jóvenes (un 11,9% más en dos años, el mayor rejuvenecimiento de la ciudad) y más proporción de extranjeros (en 2016 eran el 70%). Así pues, se asienta como distrito de aterrizaje, marcado por dinámicas de llegada constantes. La otra cara de la moneda es el 15,8% de jóvenes del distrito nacidos en Barcelona, muy por debajo de la media de la ciudad (40,6%). Los nativos alcanzan su mínimo en el Gòtic, donde apenas representan el 8,7%.

En este sentido, cabe destacar el predominio de jóvenes adultos en edad laboral. La franja de edad entre 30 y 35 años representa el 38,7% del colectivo joven, muy por encima de la adolescente (9,1%). A nivel interno, la Barceloneta es el barrio con más residentes de 30 a 35 años, mientras que dónde hay menos adolescentes es en el Gòtic.

Los jóvenes del distrito antiguo de Barcelona proceden principalmente de Asia occidental (29%), América del Sur (24%) y Europa Occidental (21%). La paridad varía mucho según la región de origen. Entre los jóvenes procedentes del Norte de África, el 79% son hombres. Una pauta que también se repite en el caso de Asia Occidental, con un 76% de varones, lo que refleja dinámicas migratorias consolidadas según la nacionalidad. En el Gòtic y en el Raval, el pasaporte extranjero más frecuente entre los menores de 35 años es el de Pakistan (20,5% y 12,8%, respectivamente), mientras que en la Barceloneta y en Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera predomina el de Argentina (11% y 10,7%).

Según los resultados de la estudio municipal, en Ciutat Vella solo el 8,3% de la población joven utiliza el catalán a menudo, el porcentaje más bajo de la ciudad. El castellano es mayoritario (56,2%), si bien un 35,5% de jóvenes declara usar otras lenguas, casi veinte puntos por encima de la media barcelonesa (15,9%). En el acceso a la vivienda también se observan cifras distintivas. El 85% de la juventud vive de alquiler, quince puntos por encima del promedio en la capital. El distrito ha registrado una ligera reducción de precios durante el 2025, con un importe medio de 1.007 euros. La propiedad es minoritaria, solo un 9,6% habita en una vivienda propia.