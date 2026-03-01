Detenido un narcotraficante que acumulaba drogas y armas de fuego de nueva generación en La Mina

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un narcotraficante, de 45 años, en un edificio del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, al que acusan de haber acumulado una gran cantidad de droga para su venta y poseer cuatro armas de fuego de nueva generación. La policía ha explicado que el arresto se practicó el 24 de febrero y que, durante el registro, se intervino un alijo "importante" con "variedad de sustancias estupefacientes, muy superior al que habitualmente se encuentra en dispositivos contra puntos de venta y suministro de drogas".

A su vez, los Mossos destacan que el sospechoso disponía de cuatro armas cortas de nueva generación, en perfecto estado de conservación y listas para ser usadas. Los agentes aseguran que el detenido intentó arrojarlas por la ventana al verse sorprendido por la irrupción de la policía. El arrestado, que acumula antecedentes policiales por tráfico de drogas, está acusado por presuntos delitos contra la salud pública, fraude de fluido eléctrico y tenencia de armas y explosivos.

Los Mossos explican que el arresto fue fruto de una investigación llevada a cabo desde diciembre, "con dispositivos constantes". La policía subraya que los resultados del operativo son uno de "los más destacados y relevantes a nivel de cantidad de droga y localización de armas de fuego". Los agentes definen la intervención de "quirúrgica", por haberse limitado a un solo inmueble.

El origen de las pesquisas fue una actuación de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos para desmantelar una plantación de marihuana. Durante la intervención, hallaron indicios que permitieron identificar al sospechoso. Los Mossos explican que, al margen de la identificación, se establecieron dispositivos de vigilancia para determinar la relación del hombre con la plantación.

Las comprobaciones vincularon al sospechoso con un punto de venta, que se registró el martes pasado. En la inspección, se incautaron de 1.140 gramos de cocaína, valorada en 69.711 euros; 2.472 gramos hachís, tasados en 16.710 euros, y 1.753 gramos de cogollos de marihuana, con un valor de 11.604,86 euros. Los policías también encontraron 97 cartuchos de armas de fuego y diversos móviles. El detenido pasó a disposición de un juzgado de Badalona este pasado jueves.