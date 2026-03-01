Collboni dice que la apuesta tecnológica de Barcelona tras 20 años de MWC "no es temporal"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la apuesta de Barcelona por la tecnología, en la 20 edición del Mobile World Congress (MWC), no culmina con esta efeméride, puesto que es una apuesta que "no es temporal".

Lo ha dicho en el Mobile Lunch 2026 organizado por Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, como previa del Mobile World Congress (MWC) que empieza el lunes y se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

También han participado la secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el ceo de MWCapital Barcelona Francesc Fajula.

Collboni ha dicho que en los 20 años de MWC en Barcelona se han sentado unas bases sólidas para posicionar la ciudad como uno de los hubs tecnológicos más importantes de Europa, y que continúa con un "crecimiento físico y constante".

Lo ha ejemplificado con el crecimiento del norte del 22@, en el barrio del Poblenou, o la superficie económica que habrá tras el desarrollo del entorno urbano alrededor de la futura estación de La Segrera: "Ampliamos las pistas de aterrizaje donde han de venir las empresas a instalarse en nuestra ciudad".

Mobile World Congress / Shutterstock

Diversificar la economía

Ha señalado que estos movimientos permiten cambiar el modelo productivo de la ciudad, diversificar la economía y ser más resilientes dando oportunidades a gente de la ciudad y a graduados de las facultades y los centros tecnológicos de Barcelona.

"Hoy, nuestra ciudad, nuestro país, crece en puestos de trabajo y en empresas del ámbito del conocimiento y del sector tecnológico más que en el ámbito del sector servicio, en términos generales. Y esto lo que quiere decir, lo representa, es claramente un éxito colectivo", ha valorado.

Ciudad de 'Valores'

Collboni ha señalado que el MWC se celebra en Barcelona, una ciudad, ha dicho, vinculada a los valores del humanismo tecnológico, a la defensa de los Derechos Humanos y a la defensa de solucionar los conflictos por la vía pacífica y multilateral: "No somos neutrales".

Noticias relacionadas

"En días como estos donde hay quién dice que la mejor forma de evitar una guerra es empezarla, nosotros decimos que no. La mejor forma de prevenir las guerras es no empezarlas", y ha añadido que la apuesta de la ciudad es la de generar espacios de encuentro y diálogo con gente de todo el mundo, como lo son los congresos.