La búsqueda de un piso en propiedad crece entre los jóvenes catalanes tras las ayudas de la Generalitat y el Gobierno

La demanda de vivienda no deja de aumentar en Catalunya y el área de Barcelona. Los últimos datos del Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB) exponen que cada vez más catalanes buscan piso. Concretamente, un 19,4% de la población residente de Catalunya mayor de 16 años buscaba piso de forma activa en el último trimestre de 2025. Una cifra que se traduce en algo más de 1.300.000 personas, es decir, 300.000 (o un 30%) más que hace un año. Aunque la demanda crece en las distintas modalidades y grupos de edad, destaca el aumento de jóvenes menores de 30 años que buscan piso en propiedad.

La última edición de la ‘Encuesta de demanda de vivienda en Catalunya’ destaca que el incremento “más relevante se ubica en la población de entre 16 y 29 años" (con un aumento de 10,2 puntos porcentuales). Además, este colectivo es también el que muestra el cambio más importante respecto a la preferencia del régimen de tenencia, con un aumento de la búsqueda de propiedad de 10,4 puntos.

Aunque el informe no entra en detalles sobre los motivos, Carles Donat, codirector del O-HB, explica que, en el último año, ni los ingresos han aumentado de forma significativa —el INE refleja un crecimiento interanual del 2,4% en el segundo trimestre del 2025—, ni ha habido un descenso de los precios en la compraventa de viviendas, que, de hecho, han alcanzado cifras récord desde el ‘boom’ inmobiliario de 2008. Por lo tanto, el único elemento relevante que queda para explicar esto son los créditos subvencionados y otras ayudas de la Generalitat y el Gobierno español para incentivar el acceso a la propiedad a ciudadanos de hasta 35 años de edad.

Entre estas ayudas, destacan el préstamo de hasta 50.000 euros facilitado por el Institut Català de Finances (ICF) a un interés del 0% que no se devolverá hasta que la hipoteca de la vivienda esté pagada y el programa de alquiler con opción a compra del Gobierno de España con ayudas de hasta 30.000 euros para jóvenes con el fin de facilitarles la compra de su primera casa.

Distorsión expectativas y los precios

Con todo, la mayoría de demandantes en Catalunya (39,9%) hace ya más de un año que busca vivienda, ya sea de alquiler o compra. En este apartado hay, eso sí, unas “diferencias territoriales significativas”, dado que en el área metropolitana de Barcelona el porcentaje de vecinos que buscan piso desde hace más de un año (47,1%) es mucho más elevado que en el resto de Catalunya.

Unos tempos que, en buena parte, pueden explicarse debido a la diferencia entre las posibilidades reales de los demandantes de vivienda y los precios de mercado de alquiler y propiedad. La encuesta señala que, en el marco de las compraventas, la inmensa mayoría busca piso por un precio entre los 80.000 y los 240.000 euros (el 56,8% del total) y tan solo un 30,4% de los encuestados que aspiran a comprar un piso buscan por encima de esos 240.000 euros.

En los alquileres, la radiografía del O-HB apunta que los tramos más solicitados son de entre 400 a 600 euros (el 31,3% de los encuestados) y el tramo inmediatamente superior: de 600 a 800 euros (28,7%). Asimismo, un 12% de los demandantes de alquiler no está dispuesta a pagar más de 400 euros al mes por el alquiler de un piso. Estas cifras contrastan drásticamente con los precios de los arrendamientos registrados por el Insitut Català del Sòl (Incasòl), que en el conjunto de Catalunya se ubicaron 876,83 euros al mes en el tercer trimestre de 2025 —últimos datos disponibles—, su récord histórico. Una cifra todavía más agravada en el caso de Barcelona y su conurbación (1.017,03 euros).

Capacidad de compra

El estudio también pregunta a las personas que buscan alquilar si tendrían la posibilidad de comprar una vivienda. Un 21,2% de las personas preguntadas afirma que sí, pero que prefiere optar por el alquiler, mientras que la inmensa mayoría (un 69,9%) asevera que no tiene capacidad para comprar una casa. Entre estas últimas, el principal obstáculo que señalan es la imposibilidad de asumir la entrada para una hipoteca, a pesar de que sí que podrían hacer frente a las cuotas mensuales de la misma de poder acceder. De hecho, datos recientes del Colegio Notarial de Catalunya reflejan que sólo un 12% de menores de 31 años compra vivienda en Catalunya.

La percepción del esfuerzo económico que supone afrontar los gastos de la vivienda presenta también diferencias "marcadas" en función del ámbito territorial. Así, en el área metropolitana de Barcelona predomina la percepción de que son una "carga pesada" (49,6% de los encuestados en esta área lo consideran), mientras que en el resto de Catalunya se valoran como "una carga razonable" (47,7%).

Los resultados de la encuesta recogen la demanda de vivienda de la población que hace más de un año que vive en Catalunya, por lo que no incluye la población que todavía no reside, que acaba de llegar, ni de las personas jurídicas. Carlas Donat remarca que la idea de la encuesta es que tenga continuidad para contar con una serie histórica que permita ver la evolución de la demanda, pero señala que ya se pueden ver algunas tendencias que responden a políticas concretas, como los créditos de emancipación para jóvenes.