Brecha de género "brutal" en la bici: solo un 18% de ciclistas mujeres en el área metropolitana, frente al 30% en Barcelona

Conocida es la diferencia en el uso de la bicicleta como medio de transporte diario entre mujeres y hombres en Barcelona. Por cada diez personas usuarias de la bici en la capital catalana, tres son mujeres y siete son hombres. Una diferencia que se ha incrementado en los últimos cinco años, puesto que en 2021 las mujeres representaban casi cuatro de cada diez.

Pero, atención, esta desigualdad aumenta en el área metropolitana. Contando todos los municipios de la conurbación barcelonesa, las cifras muestran una brecha mucho más profunda: solo el 18% de las personas que circulan en bici son mujeres. Frente al 82% de hombres. “Es una diferencia brutal”, explica la responsable de la Oficina de la Bicicleta del Área Metropolitana de Barcelona, Ruth Lamas.

Distinta percepción

Lamas asegura que el objetivo del AMB es reconducir esta realidad, y para ello le ha puesto cifras, porque “para reducir la brecha lo primero y más importante es conocer la situación”, afirma.

Preguntadas las mujeres sobre qué requieren en relación con el uso de la bici en sus desplazamientos, la respuesta es exactamente la misma que la de los hombres: es necesaria una mejor infraestructura, es decir, que haya carriles bicis y que estén en buenas condiciones. Pero profundizando en ello, sí existen notables diferencias: la percepción de seguridad entre el hombre y la mujer es distinta.

Carriles más seguros

Que los carriles sean estrechos, se interrumpa su continuidad o simplemente la no existencia de ellos son aspectos determinantes. Por contra, contribuyen los carriles bici segregados del tráfico motorizado. “Las mujeres en bici vamos más despacio y debe haber suficiente espacio para que nos adelanten. Si no, no nos sentimos seguras”, explica Lamas, que indica que los nuevos proyectos para trazar carriles bici buscan dar mayor amplitud a estas vías. Ello permite además incluir todo tipo de ciclos y que también los utilicen las niñas y niños. También resulta esencial que el resto de usuarios respeten los límites de velocidad en los espacios señalados como 30.

Desplazamientos más cortos

“Existe una brecha que tenemos que romper”, coincide la portavoz y miembro de la junta de Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Marta Casal. “La necesidad de mayor seguridad no se ve refrendada en la infraestructura, y ello impacta más en las mujeres”, sostiene, para subrayar que “no se trata de una elección, detrás de estas diferencias hay unos motivos”.

El BACC indica que los desplazamientos diarios en bici en el segmento de las mujeres son más cortos. Para Casal, los adelantamientos, la ocupación del carril bici por parte de coches y furgonetas de forma impune y también que en muchas ocasiones la vía ciclista no tiene continuidad son las causas por las que una parte importante de las mujeres dejarían atrás la idea de utilizar la bicicleta en su movilidad.

Distintos hábitos

Otro aspecto que ha constatado la Oficina de la Bicicleta del Área Metropolitana de Barcelona es que el aumento de población de muy distintas procedencias tiene incidencia directa en el cambio de los hábitos cotidianos. “Muchas mujeres no saben ir en bici o no se ven en condiciones de circular por la ciudad”, señala Lamas. De ahí que en el último año el AMB haya impartido formación para mujeres adultas y personas de otros orígenes en L’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet y Montcada i Reixac.