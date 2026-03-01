Barcelona vuelve a vibrar con el MWC pero sin lleno hotelero ni la euforia de antaño en restaurantes y ocio

Como cada año desde 2006, Barcelona será coto de congresistas y empresas tecnológicas de todo el mundo durante cuatro días (del 2 al 5 de marzo), mientras se celebra el Mobile World Congress (MWC). Una fecha de poco turismo vacacional en una de las semanas más cotizadas del calendario hotelero local. Aunque la organización, que celebra la 20ª edición del evento, espera crecer y pronostica un impacto económico de 585 millones de euros, la oferta de alojamiento aún disponible ha frenado un poco los precios. Los hoteles más céntricos y del entorno ferial se llenarán, pero el resto tendrán una ocupación muy alta. Los restaurantes también viven situaciones dispares, las grandes novedades y los gastronómicos atraen algunos eventos corporativos, mientras que otros muchos apenas sentirán el impacto, porque tras tantas ediciones la euforia de consumo en el tiempo de ocio también parece haberse apaciguado.

El presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, cree que será una buena edición, con una "altísima ocupación" y, sobre todo, "satisfacción de la organización" por el compromiso de los precios pactados en el cupo reservado al MWC. A partir de ese punto, antaño la ley de la oferta y la demanda habían llegado a disparar las tarifas hasta las cinco cifras para las últimas camas. No es el caso, porque a este viernes el congreso el portal de reservas Booking daba disponibilidad en 240 hoteles de Barcelona ciudad, y otros tantos hostales, aparthoteles y demás. Incluso se contaban 24 de cinco estrellas o gran lujo con disponibilidad, con precios que iban de los 620 euros hasta unos mil. En el caso de 4 estrellas, lo más demandado en el sector congresual, la ciudad aún oferta camas en un centenar de ellos, desde 300 euros, y en muchos casos por debajo de 500, algo que era difícil antes de la pandemia.

Algunos hoteles del Eixample y Ciutat Vella contactados por este diario dicen tener una ocupación muy elevada, pero camas libres todos los días.

En este escenario, estos días sin duda se hablará de temas espinosos para el sector, como la inminente subida de la tasa turística que llegará a los 13,2 euros por persona en el caso de cinco estrellas y podría resultar indigesta a la organización de cara al futuro, así como la anunciada eliminación de los pisos turísticos en Barcelona 2028, que podría dejar coja a la ciudad en número de plazas para grandes eventos. Aunque los hoteleros lo niegan. Los apartamentos por días tendrán una ocupación media durante la feria del 91%, con unas 29.000 plazas reservadas por el congreso, según la patronal Apartur.

Consumo fuera del horario de feria

Otro ámbito directamente beneficiado por el evento son la restauración y el ocio nocturno. Las patronales locales ofrecen previsiones dispares. Según la Fecasarm, la facturación que generará el MWC en su sector rondará los 130 millones de euros, tanto en la capital catalana como en su área de influencia, apuntan, ya que habrá muchos alojados en otros municipios más asequibles. Es decir, un 22,2% del impacto económico total del congreso. Calculan un gasto medio por asistente de unos 315 euros diarios en los dos sectores. De confirmarse su previsión, se ingresarían unos cinco millones más que el año pasado, cuando la feria sumó 109.000 asistentes, que este año podrían aumentar según GSMA.

David López, presidente de Fecasarm y de la Asociación Front Marítim Barceloneta, enfatiza que “el Mobile World Congress tiene un impacto muy positivo en la restauración y el ocio nocturno, en un momento del año de baja facturación antes de la temporada turística". La guinda del pastel es que este año vuelve a coincidir con la llegada de asistentes al festival Springbreak.

No obstante, la patronal Fecalon señala que habrá "un buen volumen de actividad, pero lejos de los niveles previos a la pandemia". Por aquel entonces era habitual la contratación de espacios en exclusiva por parte de grandes marcas tecnológicas, con presupuestos muy elevados y producciones espectaculares que "convertían la ciudad en un gran escaparate nocturno", relatan. Pero consideran que en la actualidad el fenómeno "no se reproduce con la misma intensidad. Sigue siendo una gran feria para Barcelona, pero el modelo ha evolucionado hacia formatos más contenidos y racionalizados en presupuesto".

En su lugar, "el sector fía gran parte de su facturación al público particular y corporativo que opta por reservas VIP, cenas de alto poder adquisitivo y eventos más segmentados. El gasto existe, pero está más atomizado", añade un portavoz. Por supuesto, la ubicación será determinante. Las zonas más beneficiadas serán previsiblemente el Front Marítim y el eje de Tuset. Fuentes de los locales comentan que este año generó más reservas la feria ICE, en pleno auge, en enero.

Congresistas con maletas el último día del MWC 2025. / Jordi Otix

El Gremi de Restauració de Barcelona no hace estimaciones, pero su director, Roger Pallarols, pone en valor lo que han significado estos 20 años para la actividad económica local y para el posicionamiento internacional de la ciudad en el mercado de congresos. "Simboliza la Barcelona que funciona y sabe hacer las cosas bien" y "corrige" aquellas "actitudes que durante este tiempo ha tenido el sector público hacia la economía productiva, en concreto hacia la restauración".

Desde Barcelona Restauració, que aglutina en especial a establecimientos de barrio pero también de parte del Eixample, su presidente, Salva Vendrell, apunta que las reservas en esos puntos céntricos siguen la "dinámica de otros años", con una buena ocupación, que agradecen en temporada baja. Y añade que algunos son repetidores de locales que les gustan.

En ese escenario de previsiones, la actividad en la ciudad despega el fin de semana, con el Mobile Lunch que tendrá lugar este domingo por el 20º aniversario. También en el aeropuerto donde, como ejemplo, Vueling ha anunciado el refuerzo de su operativa en el aeropuerto de Barcelona durante el congreso con ampliación en 16 rutas y la programación de unos 500.000 asientos. Una vez en la ciudad, la movilidad ya no está amenazada por la huelga de FGC, que que ha sido desconvocada. Y aunque el Govern ha levantado el veto a las VTC de todo el Estado durante el MWC, algunos conductores consultados señalan que este año están notando una demanda menor a la habitual.