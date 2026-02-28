El bus y metro de Barcelona alcanzan la mejor valoración de los usuarios en su año récord de pasajeros

El récord de usuarios que el bus y el metro de Barcelona registraron en 2025, superando los 700 millones de viajes, podría sugerir una imagen de saturación. Sin embargo, esta no es la experiencia ni la sensación que han tenido los usuarios, que también han puntuado el servicio con su máxima nota hasta la fecha.

La satisfacción global de las personas usuarias de los autobuses se sitúa en 8,19 puntos, superando los 8,02 puntos que el servicio recibió en el estudio de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) del año anterior. Asimismo, la satisfacción respecto al funcionamiento del metro llega a los 8,21 puntos, 0,19 más. Se trata de "los valores más altos registrados hasta ahora", destaca en un comunicado TMB, que realiza desde 2010 el Estudio de Percepción del Cliente, con el que analiza la opinión de los usuarios de las redes de transporte público.

Accesibilidad y frecuencia

La accesibilidad a la red de bus y la oferta de metro repiten como los atributos mejor valorados en cada uno de los dos servicios de transporte.

En el metro lo más valorado es la rapidez y la frecuencia, que han obtenido 8,37 puntos, un 0,19 más que en el mismo estudio de 2024. Les siguen la información general y la atención a los usuarios (8,09). La seguridad es el ámbito con la peor valoración, pero supera el 7 y es el que más mejora respecto al 2024. Lo más valorado en el bus es su accesibilidad (8,65) y también la atención al usuario (8,39). Las notas inferiores corresponden en este caso a la oferta y confort (7,56 y 7,60), pero ambas mejoran en más de 0,20 puntos.

Confianza "absoluta"

La buena nota coincide con un aumento en el número de validaciones del 2,4% en 2025, lo que no ha sido un impedimento para “seguir obteniendo muy buenos resultados de satisfacción”, tal y como remarca la presidenta de TMB, Laia Bonet. Los datos, ha explicado, “confirman que la confianza de la ciudadanía en el servicio es absoluta y que las valoraciones positivas sobre la red demuestran que el transporte público de Barcelona funciona muy bien”.