La visita catalana del Papa alienta a la comunidad de Badalona que ya visitó en 2017: "Rezamos para que vuelva"

Cuando el actual Papa León XIV visitó (en dos ocasiones) la ciudad de Badalona, muy pocos imaginaban que años más tarde sería elegido como el máximo representante en la Tierra de la Iglesia Católica. Concretamente, Robert Francis Provost se desplazó al badalonés barrio de Sant Roc, uno de los que presenta menor renta per cápita de Catalunya, y visitó la parroquia del barrio, gestionada por los agustinos. El prior local de la Orden de San Agustín en Barcelona, el padre Denis, coincidió con él en aquellas visitas, que recuerda con agrado: "Hemos recibido la noticia de su próximo viaje a Barcelona con mucha alegría y con mucha expectación", explica a EL PERIÓDICO. "La comunidad también se ha alegrado mucho, ¡es uno de los nuestros!", recuerda el religioso, en referencia a que Provost pertenece a la orden de los Agustinos.

Cuando estuvo en Badalona, el Papa elogió la tarea diaria que lleva a cabo la Fundació Ateneu Sant Roc por la cohesión social en el barrio y para impulsar la igualdad de oportunidades en la zona.

El presidente de la fundación, Juanje Guerrero, también estuvo presente en la visita a Badalona del Papa en 2017: "Me pareció una persona muy normal, uno más", recuerda. "Guardamos un grato recuerdo, ya que se acordaba de la tarea que llevamos a cabo en la Fundació Ateneu Sant Roc, y escribió sobre ella posteriormente". Subraya Guerrero que Provost quedó "impresionado" por el compromiso social de la fundación y destacó que es uno de esos casos en que la gente seglar lleva a cabo tareas más propias de los religiosos. Así lo corrobora el padre Denis: "El Papa conoce nuestra realidad, y le pareció muy positivo cómo trabajamos".

Habiendo visitado en dos ocasiones Badalona, y habiendo quedado tan impresionado por la realidad social y por el trabajo de la fundación al respecto, la pregunta es pertinente: ¿es factible una hipotética visita del papa León XIV a Badalona, aprovechando su viaje a Barcelona para visitar la Sagrada Familia? Por el momento, ni en la parroquia del barrio ni en la Fundació Ateneu Sant Roc no han recibido ninguna noticia al respecto: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros, aún es muy reciente", declara el presidente de la entidad. "Ojalá venga a Badalona, seguimos rezando para ello", asegura el padre Denis.

"Contentos de que vuelva"

Por su parte, Juanje Guerrero asegura que están "muy contentos de que vuelva" al país. "Nos haría gracia que volviese a visitar Badalona", señala. Aún así, admite ser consciente de que "será muy difícil". "No es lo mismo venir como prior que venir como Papa; comportaría un gran despliegue no solo el día de la visita, sino de manera previa".

Ante lo complejo de un desvío en su expedición, otra opción que ilusionaría a la fundación y a la parroquia sería que el Papa les invitase a alguno de los actos que ya se van conociendo de la visita: "En todo caso, creo que no lo decidirá él", asume Guerrero. "Su visita a la Sagrada Família seguro que se convierte en un momento histórico, pero al final, esta visita es una más de las tareas que tiene con la sociedad en general, y con la ciudadanía de Barcelona en particular". "Si decidiese él, sería más fácil que viniese a Badalona", resalta el padre Denis.

Con todo, para el barrio, una posible visita a Sant Roc del Papa podría resultar "importante" para dar un altavoz "que se debería aprovechar" para poner coto a los problemas del barrio. Lo evitable, en todo caso, sería que una hipotética visita del Santo Padre provocase un interés por la situación del barrio que durase justo lo mismo que la presencia del Papa en él, reflexiona el presidente de la Fundació Ateneu Sant Roc.