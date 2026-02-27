La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia

La tienda de Massimo Dutti del paseo de Gràcia vive estos días un inusual aumento de visitantes. El motivo es la transformación temporal del establecimiento en un espacio expositivo dedicado a sus colecciones de temporada, una iniciativa que ha despertado la curiosidad tanto de clientes habituales como de visitantes. No obstante, la principal atracción sigue siendo su patio trasero, que se ha habilitado como cafetería efímera al aire libre, cuyas privilegiadas vistas siguen atrayendo a numerosos turistas.

Exposición temporal en la tienda de Massimo Dutti del paseo de Gràcia / Inditex

Edificio modernista

Esta tienda, ubicada en el número 96 del famoso paseo, es la ‘flagship’ de la marca más elegante del grupo Inditex. Fue inaugurada hace diez años, en 2016, y es la más grande de la firma en España. Y es que ocupa cerca de 2.000 metros cuadrados en la histórica Casa Ramón Casas-Carbó, uno de los edificios modernistas más singulares del Passeig de Gràcia, y que además comparte manzana con La Pedrera. Fue proyectado en 1898 por el arquitecto Antoni Rovira i Rabassa por encargo del pintor Ramón Casas, donde se trasladó a vivir con su familia. Posteriormente, albergó la emblemática tienda de diseño Vinçon, que aún muchos recuerdan.

La que fue Casa familiar de Ramon Casas y luego Vinçon, convertida en tienda Massimo Dutti / FERRAN NADEU / Archivo

Antes de su apertura como tienda en 2016, el edificio fue sometido a una rehabilitación integral, que llevaron a cabo entre el estudio de arquitectura de Massimo Dutti y técnicos de Patrimonio Histórico y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona. La intervención, tal y como explicaron en su momento, permitió recuperar elementos originales y reforzar el valor arquitectónico de la finca dentro del paisaje modernista de la avenida. Por ello, vale la pena visitar el establecimiento en cualquier época del año.

Exposición temporal en la tienda de Massimo Dutti del paseo de Gràcia / Inditex

Exposición temporal

Coincidiendo ahora con la temporada otoño/invierno, la tienda ha reorganizado su interior para acoger durante diez días una muestra que reúne algunos de los looks más representativos de la línea Limited Edition. Así, la iniciativa convierte temporalmente el establecimiento en un espacio híbrido entre comercio y exposición cultural, una fórmula cada vez más presente en grandes tiendas que buscan ofrecer otro tipo de experiencia de compra.

Imagen de archivo del patio trasero de la tienda de Massimo Dutti, donde se puede ver la fachada de La Pedrera. / JORDI OTIX / EPC

Patio de la tienda de Massimo Dutti del paseo de Gràcia, con vistas a la fachada trasera de La Pedrera. / Inditex

El recorrido se completa con una pequeña cafetería de especialidad, instalada temporalmente en el patio del edificio. Allí, en ese jardín de interior de manzana, puede contemplarse la fachada trasera de la Casa Milà, La Pedrera, con su característico tono anaranjado; una perspectiva poco habitual del edificio gaudiniano, que está convirtiendo la visita en un reclamo cada vez más viral entre turistas y visitantes.