Mataró presenta su plan para reconstruir Can Fàbregas en los terrenos donde se tenía que levantar El Corte Inglés

El alcalde de Mataró, David Bote, ha presentado este viernes el plan del Ayuntamiento para obtener el suelo necesario para reconstruir el conjunto catalogado de Can Fàbregas i de Caralt en los terrenos que actualmente son de El Corte Inglés. El operador comercial tendrá que ceder una parte de su finca como compensación para el desarrollo del sector, un mecanismo que el Ayuntamiento describe como "habitual" y "previsto en la ordenación urbanística".

Así, se prevé que el 75% de la finca de El Corte Inglés se mantenga calificado para dotaciones y servicios privados, mientras que el 25% restante correspondería a parques y jardines, equipamientos comunitarios y viales, lo que se denomina como 'sistemas de uso público'. "El Ayuntamiento demuestra que puede compatibilizar la reconstrucción de Can Fàbregas en suelo calificado como 'sistemas de uso público' sin lesionar los intereses de El Corte Inglés, que continuará disponiendo del mismo suelo y de los 26.576 m² de techo edificable privado, cifras idénticas a las que tenía antes de que otro juzgado anulara el planeamiento", sostiene el consistorio en un comunicado hecho público este viernes.

La reconstrucción de Can Fàbregas se reactivó el mes pasado. La sociedad municipal de urbanismo PUMSA encargó informes arquitectónicos para diagnosticar el estado actual de la nave, un nuevo estudio de geotecnia y fundamentación y la redacción del proyecto ejecutivo de la obra. El Corte Inglés facilitó el acceso a la finca y, asegura el ayuntamiento, los dos primeros informes estarán terminados el próximo mes de marzo. "Todo parece apuntar que avalarán técnicamente que es posible la reconstrucción", prevé el consistorio.

La finca propiedad de El Corte Inglés tiene 9.629 m² y el conjunto de Can Fàbregas ocuparía menos del 5% de la superficie de este solar, situado en la confluencia de la calle de Miquel Biada y la ronda de la República. El planeamiento urbanístico vigente permite la edificación de 26.576 m² de techo comercial y terciario. "El Ayuntamiento continúa defendiendo siempre el interés público versus el interés económico, e insiste en que la reconstrucción de Can Fàbregas es perfectamente compatible con el aprovechamiento comercial de la parcela por parte de su titular".

Un litigio que dura más de 10 años

La postura del gobierno local se basa en que "El Corte Inglés ha tenido la oportunidad de construir desde el 2012 y ha buscado siempre una excusa para demorar su responsabilidad". El consistorio recuerda que hasta que en 2024 interpuso la demanda a PUMSA, el operador comercial "ha buscado el visto bueno del Ayuntamiento con la intención de venderle la finca a terceros, que están dispuestos a invertir en la isla de Can Fàbregas a precio de mercado, que es inferior al precio de su adquisición". El Ayuntamiento insiste en que "estuvo siempre abierto a colaborar".

La propuesta municipal ha sido planteada por el gobierno local en la junta de portavoces. La reunión también ha servido para dar a conocer que el Ayuntamiento ha contestado ya a la demanda interpuesta por El Corte Inglés en un juzgado de lo civil. Así, se espera a que el juez cite a las partes implicadas, que por parte de la ciudad incluyen al Ayuntamiento y a la sociedad municipal PUMSA, que es quien firmó el contrato. El Ayuntamiento declara que "se reserva el derecho de presentar una demanda más adelante si de resultas de la instrucción y diligencias del caso se pudieran derivar daños y perjuicios para la ciudad".