Ferrocarrils anuncia la desconvocatoria de la huelga de maquinistas y reforzará el servicio durante el Mobile World Congress

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha anunciado la desconvocatoria de la huelga de maquinistas del sindicato Semafque estaba prevista del 2 al 4 de marzo, coincidiendo con el Mobile World Congress.

De esta forma, Ferrocarrils podrá reforzar la línea Llobregat-Anoia, como hace cada año coincidiendo con la celebración del congreso, fechas en las que los usuarios de la línea hasta la estación Europa-Fira aumentan alrededor de un 17%. Asimismo, en la línea Barcelona-Vallès ofrecerá el servicio habitual, anulándose los servicios mínimos que la Generalitat había decretado durante los tres nuevos días de protesta que habían convocado inicialmente los maquinistas.

Refuerzo hasta la Fira

Tras el acuerdo con el sindicato Semaf "la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, que conecta en seis minutos las estaciones de Plaça Espanya y Europa-Fira, se convertirá en una de las vías más directas para acceder al recinto ferial", destaca la operadora ferroviaria.

El refuerzo diseñado por FGC consistirá principalmente en un incremento de las circulaciones de trenes en la línea L8 entre Plaça Espanya y Molí Nou en 30 circulaciones diarias. También duplicará la capacidad de los convoyes de tres a seis coches, además de reforzar la atención al cliente.

8.000 personas por hora

Con este dispositivo la capacidad de los trenes será de 8.000 personas por hora, indica FGC. Además, Ferrocarrils ha establecido diferentes planes de contingencia en las estaciones, coordinados con los Mossos d’Esquadra, la organización del salón y Fira de Barcelona. Estos planes contemplan los diferentes escenarios y actuaciones necesarias para hacer frente a las diversas incidencias de movilidad y seguridad que puedan surgir. En este sentido, el dispositivo en las estaciones contará con equipos mixtos de personal propio de FGC, dirigiendo las operaciones, y efectivos de atención a los congresistas, dependientes de la propia organización del congreso.

Cinco jornadas de paro

La huelga ha provocado el lunes y martes de esta semana aglomeraciones en hora punta en las dos líneas de FGC, sobre todo en la que comunica Barcelona con el Vallès, muy utilizada por los estudiantes que acuden a la Universitat Autònoma (UAB). Para la próxima semana, el Semaf había convocado los paros en demanda de "mayor seguridad" justamente los días 2, 3 y 4, de forma que los problemas podían ser aún mayores en la línea Llobregat-Anoia por la gran afluencia de congresistas al MWC, que superan los 100.000.