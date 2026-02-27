Subvención para prohibir pisos turísticos en tu comunidad: Así puedes recibir la ayuda en Barcelona

Los vecinos de Barcelona ya pueden tomar medidas para limitar la proliferación de pisos turísticos y proteger la convivencia en sus edificios. Gracias a un acuerdo firmado el año pasado entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de Propietat Urbana y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, las comunidades de propietarios cuentan ahora con la posibilidad de redactar nuevos estatutos o modificar los existentes para restringir el uso turístico de sus viviendas.

Esta medida, largamente reivindicada por numerosas comunidades, busca atender los problemas de convivencia derivados del alquiler turístico y fomentar que los edificios se mantengan como espacios principalmente residenciales, mediante normas claras de convivencia dignas de Don Bartolomé. No obstante, la iniciativa se encuentra actualmente judicializada, tras la demanda presentada por la asociación de apartamentos turísticos Apartur contra el Ayuntamiento de Barcelona.

Aún y así, el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) ha abierto una convocatoria de ayudas destinada a las comunidades que decidan dar este paso. La inversión total del ayuntamiento para esta iniciativa es de 100.000 euros, de los cuales 56.000 euros se destinan a subvenciones directas a las comunidades.

Cuantía

La ayuda cubre hasta 50% de los gastos de gestión, incluyendo notaría, registro y honorarios profesionales. Según ha informado el ayuntamiento, esto se traduce en:

1.500 euros para la creación de nuevos estatutos.

para la creación de nuevos estatutos. 2.500 euros para la modificación de estatutos vigentes.

Las actuaciones subvencionables deben haber sido aprobadas a partir del 1 de marzo de 2025.

Requisitos

Para que la comunidad pueda recibir la ayuda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Aprobar la creación o modificación de estatutos con prohibición expresa del uso turístico. Utilizar una cláusula homologable según el modelo establecido por el Ayuntamiento. Inscribir los estatutos en el Registro de la Propiedad. Estar al corriente de las obligaciones fiscales.

Para profesionales que asesoren

El convenio también prevé subvenciones para los profesionales y entidades que apoyen a las comunidades:

36.000 euros para profesionales que asesoren a los vecinos.

para profesionales que asesoren a los vecinos. 4.000 euros para el Col·legi d’Administradors y 4.000 euros para la Cambra de la Propietat Urbana, destinados a información y difusión.

para el Col·legi d’Administradors y para la Cambra de la Propietat Urbana, destinados a información y difusión. Cómo pedirlas

El plazo de solicitud se ha abierto este viernes, 27 de febrero. Las solicitudes se realizan mediante una instancia, que puede presentarse de forma telemática a través de este enlace o presencialmente en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) de la ciudad.