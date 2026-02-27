La oposición de Barcelona insta a Collboni a subvencionar el 50% de la beca comedor a todos los alumnos

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición de ERC para extender una bonificación universal con la que la administración subvencione la mitad del coste del comedor escolar a todos los alumnos de educación infantil, primaria y especial de los centros públicos y concertados de la ciudad a partir de 2027. La medida ha sido ratificada con los votos favorables de los republicanos, Junts, PP y Vox. Tanto el gobierno del PSC como un grupo de la oposición, Barcelona en Comú, se han abstenido. Los socialistas y los Comuns han venido a coincidir al sostener que la cobertura total está extendida en familias que acreditan una renta escasa y han cuestionado que deba generalizarse un auxilio a familias que sí acreditan renta suficiente.

La líder del grupo municipal de ERC, Elisenda Alamany, ha estimado que la bonificación universal tendría un coste de 20 millones de euros. “No es imposible”, ha opinado la republicana. Para financiarlo, ha propuesto que uno de los ocho euros del recargo sobre la tasa turística que la ciudad pasará a recaudar se destine a “proteger la infancia a través de los comedores escolares”. “Del bolsillo de los turistas al bolsillo de las familias para contrarrestar el encarecimiento de la vida”, ha postulado la republicana. A su vez, ha reclamado que la Generalitat se implique cofinanciando la medida con el ayuntamiento. Junts y PP han respaldado a ERC tras acordar que la propuesta se amplía a centros educativos concertados.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls (PSC), ha precisado que, de los 171.000 alumnos en educación obligatoria en colegios públicos y concertados de Barcelona, 51.000 reciben becas comedor, con una inversión de 55 millones de euros. “El 90% cubren el 100% del coste del servicio”, ha señalado. El concejal ha desgranado que el 41% de los escolares de educación primaria y el 44% de los de educación primaria obtienen un auxilio. "En barrios de Ciutat Vella, Nou Barris y Horta, supera el 50% y llega al 86%", ha destacado.

Tras poner ese contexto, Valls ha observado que la propuesta de ERC “rompe el principio de progresividad”. “¿Tenemos que pagar el 50% a gente con una capacidad económica muy superior?”, se ha preguntado el socialista. El teniente ha estimado que la medida de los republicanos elevaría el gasto a 80 millones y, en todo caso, ha enfatizado que, para que la proposición se aplique el próximo ejercicio, será exigible aprobar unos nuevos presupuestos, lo que se antoja de nuevo complicado.

Encontronazo por la vivienda

Por otro lado, la oposición ha tumbado una propuesta del gobierno socialista para crear una comisión no permanente de estudio para evitar la compra especulativa de vivienda en Barcelona. Solo el PSC y ERC han apoyado ese grupo de trabajo, insuficiente frente a los votos contrarios de Junts, PP y Junts y la abstención de Barcelona en Comú, que ha reprochado falta de valentía a Collboni.

“Quiere fotos y titulares pero no aplicar leyes que ya existen para defender el derecho a la vivienda y defender a los vecinos frente a la especulación”, ha recriminado Lucía Martín (BComú). La concejala ha enfatizado que, en vez de una comisión de estudio, el ayuntamiento debería aprobar una modificación de planeamiento que limitase las adquisiciones de domicilios con intención de maximizar ganancias a lo largo del año y prohibir los alquileres de temporada y los edificios de ‘coliving’ en seis meses. En paralelo, el Govern del presidente Salvador Illa y los Comuns han pactado en el Parlament regular el veto a las adquisiciones especulativas.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet (PSC), ha replicado que el PSC está de acuerdo con retocar el planeamiento pero ha acusado a BComú de haber reclamado que se pospusiera. Además, ha añadido que se precisa la comisión de estudio porque no se han concretado aún los cambios que la próxima ley catalana introducirá frente a las compras especulativas. El punto ha derivado de nuevo en un encontronazo entre socialistas y Comuns.