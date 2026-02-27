Barcelona rechaza reclamar la prohibición del burka al Gobierno de Pedro Sánchez

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado en el pleno de este viernes una proposición del PP que instaba a reclamar al Gobierno de España que prohíba el uso del velo integral, como el burka, y lo sancione. Los populares solo han cosechado el apoyo de Vox; en cambio, el PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC se han opuesto.

Mientras las formaciones que han respaldado la medida han apelado a la libertad de las mujeres y a cuestiones de seguridad para que el rostro resulte identificable en espacios públicos, los grupos que se han pronunciado en contra han advertido que existe riesgo de estigmatizar a las mujeres que lucen velo. A su vez, han opuesto que el uso del burka es muy minoritario en Barcelona. ERC ha hablado de un centenar de casos. "Es un debate artificial, islamófobo, no un problema real", ha esgrimido la republicana Eva Baró. Los grupos han añadido otros reproches a los populares, a los que han acusado de electoralismo y hacer concesiones a la extrema derecha.

Al fracasar la proposición, como ya pasó en el Congreso días atrás, el líder municipal del PP, Daniel Sirera, se ha dirigido a las concejalas de los demás grupos municipales para afearles que no respalden la propuesta para vetar el burka. “Literalmente lo que están diciendo a las mujeres que lo llevan es que se jodan", ha espetado. "Lo hacen porque ustedes no lo llevan porque, si lo tuvieran que llevar, el resultado de la votación sería otro distinto”, ha proseguido. El alcalde, Jaume Collboni, ha intervenido para llamar la atención a Sirera e instarle a “cuidar el lenguaje”.

"Manifestación de machismo"

La concejala Maria Eugènia Gay (PSC) ha manifestado la oposición del gobierno municipal al burka, que ha catalogado como “una manifestación de machismo”. A renglón seguido, ha recriminado al PP por “simplificar la cuestión a prohibir una prenda”, lo que ha dicho que no servirá para que Barcelona sea “más igualitaria ni más segura”. En contraposición, ha predicado “educación, inserción laboral y autonomía personal” para las mujeres que puedan verse obligadas a vestir el velo integral.

En todo caso, Gay ha dicho que el burka es “extraordinariamente minoritario” en la capital catalana y ha negado que se hayan detectado incidentes de seguridad por el uso del velo islámico. “Hay que evitar situaciones que amplíen la estigmatización”, ha recalcado.

En cambio, Sirera ha tachado el burka y el nicab como “prisiones de tela”, también como un “símbolo del control sobre el cuerpo de las mujeres”. A su vez, ha defendido que prohibirlo “no es una medida improvisada ni inconstitucional”. “No es un debate religioso, es de igualdad, y no va de respetar creencias, sino de respetar a las mujeres -ha postulado-. No podemos hablar de igualdad real mientras toleramos prácticas que niegan a las mujeres”. Junts se ha desmarcado de la petición de los populares y ha recordado que votará a favor de la proposición de ley que el partido ha presentado en el Congreso para regular el velo integral.