Tintín aterriza por primera vez en Barcelona: un avión dedicado al personaje de Hergé visita El Prat esta semana

Tintín viaja esta semana a Barcelona. Reputado trotamundos, el reportero del flequillo rebelde aterrizará en dos ocasiones a lo largo del domingo en la capital catalana, como ya hizo este jueves anticipándose a lo planificado. En los tres casos, lo hace con su efigie estampada en un mismo avión que cubre vuelos comerciales procedentes de Bruselas, la ciudad que vio nacer hace ya casi un siglo al personaje fundamental del cómic francobelga.

La compañía aérea Brussels Airlines ha vuelto a elegir a Tintín y otros integrantes del universo creado por el dibujante Hergé para adornar el fuselaje y la cabina de un Airbus de su flota. Prueba de la extraordinaria vitalidad de un héroe sin nuevas aventuras desde que su autor muriera en 1983, han bastado pocos días para que la aeronave encandile a apasionados de la serie, la aviación y la fotografía. Ha recorrido ya media Europa y ahora también surca el cielo en Catalunya.

Descubierto el pasado 12 de febrero con una gran presentación en Bélgica, el avión llamado ‘Gravity’ está decorado con dibujos y motivos inspirados en dos álbumes referenciales, ‘Objetivo: La Luna’ y ‘Aterrizaje en la Luna’. Se publicaron por entregas entre 1950 y 1953 y conjugan rigor científico con un ambiente de tensión e intriga propios de la Guerra Fría. Salvo que un contratiempo obligue a cambiar de modelo a última hora, Brussels Airlines tiene programado que el aparato tome tierra en el aeropuerto de El Prat este 1 de marzo, a las 14:15 y de nuevo a las 20:25 horas.

Se trata de los dos primeros vuelos regulares con destino a Barcelona que la aerolínea había asignado a su avión recién tuneado, uno más de la colección que ha consagrado a iconos belgas universales, como los pintores René Magritte y Pieter Bruegel el Viejo o el Atomium bruselense. No obstante, ‘Gravity’ se ha avanzado a las previsiones y ya ha cubierto un vuelo de ida y vuelta entre la capital de Bélgica y Barcelona este jueves. Brussels Airlines explica que el avión se está desplegando por toda su red de conexiones europeas, por lo que cuenta con seguirlo fletarlo ocasionalmente para trayectos con salida y destino a El Prat.

El avión 'Gravity', con Milú y el capitán Haddock en su flanco derecho, preparado para despegar. / Brussels Airlines / Hergé / Tintinimaginatio

Del submarino al cohete

Como ya ocurre desde 2015 con otro aeroplano aún operativo de la misma aerolínea que recrea el submarino-tiburón del profesor Tornasol, el aparato que evoca al díptico lunar -con Tintín, el capitán Haddock y Milú flotando en la cubierta enfundados en sus trajes naranjas de astronautas- ha causado sensación entre los incondicionales de la historieta. La famosa obra concita grupos de seguidores por todo el mundo, siempre ávidos de novedades, descubrimientos y muestras de idolatría que, por pequeñas e insignificantes que puedan parecer, alimentan la fascinación por un emblema del siglo XX.

El cohete lunar, pintado en la panza del avión de Brussels Airlines basado en Tintín. / Brussels Airlines / Hergé / Tintinimaginatio

“El avión es una pasada, espectacular, está muy bien pintado y cromado… Es una experiencia total para un aficionado a Tintín”, avala Jordi Duch, presidente de la asociación catalana de ‘tintinaires’ 1001. Reúne a 460 socios activos, que la convierten en la tercera entidad con más fans a nivel internacional, tras la francófona y la neerlandesa. “Nos llena de orgullo que uno de los primeros vuelos de este segundo avión de Tintín venga precisamente a Barcelona, la capital de un país tan ‘tintinófilo’”, recalca Duch, quien opina que el aeroplano rinde un “acertado” homenaje a Hergé.

El estreno de ‘Gravity’ -un A320 con matrícula OO-SNJ, rebautizado y repintado tras unos años de servicio- también ha captado la atención de varios ‘spotters’, devotos de fotografiar aviones en plena maniobra de aterrizaje o despegue. El Airbus ‘tintinesco’ ha sido ‘cazado’ sobrevolando distintas ciudades europeas; también al menos un cámara logró retratarlo este jueves en El Prat. No en vano, el historial de vuelos que acumula en las dos últimas semanas es digno de un viajero infatigable como Tintín: ha hecho parada en Madrid, Milán, Málaga, Viena, Alicante, Tolouse, Praga, Tenerife, Lyon, Liubliana...

La dedicatoria manuscrita de Hergé a Neil Armstrong, en el compartimento para equipaje del avión 'Gravity'. / Brussels Airlines / Hergé / Tintinimaginatio

Repleto de detalles

El aparato está repleto de detalles deliciosos para los ‘tintinólatras’. Por fuera, asoma el perfil de la Luna picada de cráteres que bordó Hergé, cuya firma se estampa en el carenado del motor. Sobre el fuselaje se inscribe el lema ‘Te llevamos a la casa de Tintín’ y el cohete lunar está pintado en la panza del avión.

Por dentro, el famoso artefacto de cuadros blancos y rojos aparece en el compartimento para el equipaje, donde también se reproduce la dedicatoria manuscrita de Hergé a Neil Armstrong, que pisó la Luna más de 15 años después que el reportero: “A fuerza de creer en sus sueños, el hombre los hace realidad”. Como remate, Hernández y Fernández flanquean la salida tras los asientos, con un paisaje lunar de fondo.

La cabina del avión 'Gravity', con una escena de Hernández y Fernández del álbum 'Aterrizaje en la Luna'. / Brussels Airlines / Hergé / Tintinimaginatio

Duch no descarta que algunos fans acudan a El Prat para contemplar a ‘Gravity’. De hecho, hay más de un mirador en las inmediaciones del aeropuerto donde coinciden curiosos y entusiastas de la aviación. “Si va alguien, será muy forofo de la fotografía de aviones y ‘tintinaire’, no creo que haya afluencia más allá de alguien de manera individual”, augura.

El capitán Haddock flotando en el fuselaje del avión 'Gravity', de Brussels Airlines. / Brussels Airlines / Hergé / Tintinimaginatio

El nuevo avión basado en la serie convivirá un año con su antecesor, ‘Rackham’, que se retirará de circulación en 2027, y ha visto la luz a menos de tres años de conmemorarse los 100 años de la primera publicación de Tintín, el 10 de enero de 1929. “Lo vemos como el primer paso hacia la celebración del centenario”, ha declarado Nick Rodwell, director ejecutivo de Tintinimaginatio, la sociedad que protege la obra de Hergé con celo.

Los aviones atraviesan los 24 títulos del cómic, desde el Polikarpov de ‘Tintín el país de los Soviets’ al Boeing 747 de ‘Tintín y los Pícaros’, pasando por el supersónico Carreidas 160 de ‘Vuelo 714 para Sidney’. Como los coches y los barcos, reflejan la extrema precisión documental de los dibujos de Hergé, que flirteó con la idea de ambientar una historia entera en un aeropuerto. “Los aviones son estandartes en su obra”, recuerda Duch. Ahora uno de ellos llega a Barcelona.