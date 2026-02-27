Incidente
Una avería eléctrica obliga a evacuar viajeros de alta velocidad en un túnel entre Sagrera y Sants
Una avería eléctrica en la infraestructura de la zona de La Sagrera ha obligado a evacuar a los pasajeros de un tren de alta velocidad que se ha quedado bloqueado en un túnel entre las estaciones de La Sagrera y Sants, en Barcelona.
Según ha anunciado Adif en un mensaje en X, ha habido un corte de fluido eléctrico a petición de bomberos mientras se evacuaba a los pasajeros que viajaban en el convoy.
La avería, que no ha afectado a Rodalies, según fuentes de Adif, ha obligado a desviar el tráfico ferroviario de alta velocidad entre ambas estaciones durante unos minutos por una única vía, pero sobre las 21.25 ya se intentaba restaurar la frecuencia de circulación, afirman las mismas fuentes.
