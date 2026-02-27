Los cinco grandes arquetipos de 'expats' que hay hoy en Barcelona, profesionales extranjeros enamorados del estilo de vida

Sondear la opinión de la creciente población de profesionales extranjeros que eligen Barcelona para vivir, no solo ilustra sobre sus valoraciones y sobre la imagen que proyecta la ciudad, sino que ayuda también a descubrir los perfiles de esos 'expats'. La última encuesta International Talent Monitor (ITM) presentada este jueves fue realizada el pasado verano, con la aportación de 794 participantes de 27 nacionalidades, a través de sus datos se definen algunos "arquetipos", que van de familias que llegan por motivos laborales dispuestas a integrarse en todos los ámbitos, hasta ejecutivos de altos ingresos o jóvenes que quieren conocer el 'lifestyle' local con presupuestos ajustados.

Más de la mitad de los encuestados (54%) son mujeres, y un 49% tienen entre 35 y 49 años, frente al 32% de entre 18 y 34 años. El 30% de los encuestados declaran un salario de hasta 50.000 euros en el año. Según ha detallado Oriol Molas, cofundador y director general de la agencia de análisis de opinión GAPS, son perfiles que se recogen en cinco tipologías. No se puede cuantificar cada una, porque algunos podrían integrarse en más de un grupo.

Joven profesional

En este grupo se sitúan los que han llegado en los últimos dos años y a los que entusiasma el carácter "cosmopolita y la calidad de vida de la ciudad", aunque aún tienen vínculos sociales en construcción. Son profesionales con mirada puesta en el futuro, que disfrutan del estilo de vida local, pero aún "ven la ciudad desde fuera", mientras buscan su encaje. Por su actitud se intuye que se integrarán "si la ciudad consigue retenerlos". En los participantes entrevistados que forman parte de este arquetipo, el 54% son europeos, el 68% tienen un máster de posgrado y el 45%, un cargo no directivo.

Familia

Lo integran parejas de 35 a 54 años, a menudo con hijos y que buscan estabilidad en la ciudad, y se integran en sus servicios de sanidad y educación. "Han convertido a Barcelona en su casa, buscan seguridad, estabilidad y entornos donde crecer", subraya el informe. Valoran la oferta cultural y la conectividad, además de participar activamente en la vida local. Piensan a largo plazo. En un 72% de casos son europeos, el 71% tiene máster o posgrado y el 38%, un cargo de gerente intermedio.

Ejecutivos

Se trata de profesionales con ingresos elevados, "muy satisfechos" de su vida en Barcelona y exigentes en la calidad de los servicios públicos y la gestión de la ciudad. Además, son perfiles altamente cualificados, con redes internacionales y "mentalidad cosmopolita". Enamorados del estilo de vida mediterráneo, "su presencia ayuda a posicionar la ciudad como competitiva y atractiva para el talento ejecutivo". El 74% son europeos y el 76% con posgrados o másters.

Interesados en el estilo de vida

Se engloban aquí los residentes internacionales con ingresos medios o modestos, que viven en la capital catalana por su estilo de vida y y clima. Están muy integrados, pero con "claras restricciones económicas". De hecho, han elegido a Barcelona para vivir mejor, pero "no para ganar más dinero". Forman parte de la vida de los barrios y del tejido cultural, pero su estancia no suele ser a largo plazo por su difícil acceso a la vivienda y el coste de vida. Un 75% son europeos, dos terceras partes tienen másters y el 45% un cargo no directivo.

Residentes a largo plazo

Llevan más de una década en Barcelona, están arraigados y tienen una visión "crítica pero comprometida de la ciudad". Se distinguen por haber pasado a ser "ciudadanos activos", con redes locales de relación y participación comunitaria. La experiencia les permite una "visión más exigente de la gestión urbana", aunque tienen un nivel alto de satisfacción y ejercen de "embajadores naturales" de la capital catalana. Un 83% son europeos, el 68% con estudios de posgrado, el 30% tiene cargo no directivo y el 31% de gerente intermedio.