Factura del agua hasta un 14% más barata en Barcelona con un simple paso

En Barcelona y su área metropolitana existen varias opciones para ahorrar en la factura del agua, algunas de ellas desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Una de ellas es usando los puntos verdes.

El AMB y los ayuntamientos de Barcelona, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs aplican descuentos en la tasa metropolitana de tratamiento de residuos (TMTR) y en la tasa de recogida de residuos (TRR). La reducción depende de la frecuencia con la que se usan las 'deixalleries' y puntos verdes, y puede alcanzar hasta un 14% en Barcelona, Santa Coloma y Sant Adrià, y un 10% en Cornellà.

Se pueden entregar en los puntos verdes objetos como aceite de cocina usado, pilas, bombillas, pequeños electrodomésticos, radiografías o cartuchos de tinta. Para recibir la bonificación, se solicita una tarjeta de usuario en el portal del AMB o en los puntos verdes, aportando una factura de agua. El AMB comunica anualmente a Aigües de Barcelona las reducciones que corresponden a cada contrato.

Punt verd de Collserola, gestionado por el AMB / AMB

Hogares con más de tres personas

Otro tipo de bonificación hace referencia al número de personas que forman la unidad familiar, ya que las viviendas con más de tres ocupantes pueden ampliar el consumo de agua a un precio más económico, dado que el sistema tarifario divide el consumo en tramos progresivos. Esto se traduce en un ahorro directo en suministro y canon, y una reducción del 5% por persona extra en los conceptos de recogida de residuos.

Para beneficiarse de este descuento, todos los ocupantes deben estar empadronados en la misma dirección. La bonificación se gestiona en oficinas de Aigües de Barcelona, por teléfono o a través del formulario web de la Agència Catalana de l’Aigua (en casos de personas con discapacidad).

Otras medidas para ahorrar agua

Más allá de las bonificaciones, Aigües de Barcelona recomienda optimizar el consumo diario con consejos como cerrar grifos mientras se lavan manos o dientes, reparar fugas, usar cisternas de doble carga, usar el lavavajillas solo cuando está lleno, no dejar correr el agua al fregar los platos y descongelar alimentos sin agua, pasándolos a la nevera el día anterior.

Noticias relacionadas

En cuanto a la limpieza y los espacios exteriores, aconseja aprovechar agua sobrante (por ejemplo, la que se desperdicia mientras se calienta el agua de la ducha) para regar o limpiar, así como regar las plantas por la mañana o por la noche y elegir plantas autóctonas que se adapten al clima y requieran poca agua.