El cine toma la fiesta del 10º aniversario de Gatsby en homenaje a los premios Goya en Barcelona

En plena cuenta atrás para la celebración de la gala de los premios Goya en Barcelona mañana sábado, la ciudad vivió un precalentamiento el pasado jueves en la calle de Tuset, donde la gran fiesta por el 10º aniversario del restaurante de 'dinner show' Gatsby rindió homenaje a los galardones del cine español. Kira Miró, Leticia Dolera y Macarena Gómez fueron algunas de las actrices que pusieron glamur al evento, al que no faltaron los clientes más fieles y representantes de la vida social y cultural. Incluida la 'alcaldesa de la noche', Carmen Zapata, en representación del ayuntamiento.

Gatsby nació hace una década intentando cubrir un hueco en el ocio nocturno que nadie ofrecía, cenas con espectáculo de calidad de forma regular. El empresario de la noche Antonio Cano --cuyo padre había creado Imperator, ahora Duvet-- se atrevió a resucitar el antiguo Drugstore, que llevaba unos años cerrado y olvidado. Los inicios no fueron fáciles, buscando afinar una propuesta gastronómica a la altura de lo que sucedía en escena, rememora. Pero poco a poco se convirtió en un éxito indiscutible, que cada año estrena 'show'. El elenco de famosos convocados anoche pudieron contemplar el nuevo montaje en primera fila.

La coincidencia en apenas un mes de los premios Gaudí y Goya motivó que la gran celebración del 10º aniversario del local se pospusiera unas semanas para coincidir en el glamuroso calendario de la ciudad. Y para poner énfasis en la ambición artística de Gatsby, que logró ligar ocio nocturno y cultura, y en la actualidad ya suma un equipo de 60 profesionales entre el equipo de hostelería, más cantantes y bailarines. Durante todo el mes han llevado a cabo diversos eventos vinculados a los premios, con la fiesta del jueves como guinda.

Anoche el espectáculo, que transcurre tanto en dos escenarios como a pie de mesas, fue doble, por la nutrida presencia de personajes vinculados de distintas formas al cine. Además de Miró --que se avino a posar con su pareja, el también actor Salva Reina (premiado el año pasado)--, Dolera (estrenó hace unos meses la serie 'Pubertat', que dirige e interpreta) y Gómez (acaba de estrenar 'El fantasma de mi mujer'), desfilaron por el photocall y disfrutaron de la cena y la noche barcelonesa otros muchos rostros populares del cine y la televisión. Entre ellos, Vanesa Romero, Elena Ballesteros, Leonor Lavado, Salva Reina, Nuria Gago, Fernando Andina, Nacho Guerreros, Clara Alvarado, Frank Blanco, Mónica Pont y Alejandra Prat, y también del deporte, como Julio Salinas, Sergi Barjuán o Jose Antonio San Epifanio (Epi). A solo 72 horas de los Goya, también acudieron figuras vinculadas a la Academia de Cine y al ámbito cultural como Josep Amorós, Javier Balaguer o Josep Maria Civit.

El establecimiento, cuya estética evoca la era de la ley seca y el imaginario de 'El gran Gatsby', está acostumbrado a visitantes ilustres. Durante los últimos años han acudido a cenar y de copas superestrellas de distintos ámbitos como Leonardo DiCaprio, Lionel Messi, Neymar, Lewis Hamilton, Rosalía, Brad Pitt o Georgia May Jagger, entre muchas otras.

Doblete de salas con celebración

El anfitrión, Antonio Cano, propietario del Grupo Sutton, lleva unos meses encadenando celebraciones, ya que el pasado septiembre reabrió Sutton --también en Tuset-- tras una profunda reforma. Colas para entrar constataban anoche los buenos resultados de la renovación. Y en Gatsby, cuyo interiorismo a cargo también del arquitecto Daniel Poch sigue deslumbrando, cuelgan el lleno habitualmente. Tanto con un 60-70% de turistas y 'expats' ávidos de cenas-espectáculos, como de barceloneses que celebran una ocasión especial. A la hora de las copas, el ambiente se vuelve más local e idóneo para quienes han cumplido los 40 o 50 y buscan un ambiente menos juvenil que en el resto de locales del eje, de miércoles a sábado hasta las tres de la madrugada.

La recuperación del local supuso en torno a un millón de euros en decoración y mejoras, y desde entonces la meta ha sido "mejorar la calidad artística y de la cocina", apunta el empresario. Hace unos años agregaron una opción más informal de cocina japonesa en una parte más tranquila del local, Jay's, sin 'show' y con buena coctelería. Para Cano, ha sido su proyecto más especial, por todo lo que suma. Pero el grupo es hiperactivo, con otras salas importantes como la discoteca y sala de conciertos Bikini o Duvet, donde ahora planean estrenar tardeos.