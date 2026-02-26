Una ofrenda en la tumba de Gaudí y una misa en la Sagrada Família, primeros actos confirmados de la visita de León XIV

El anuncio oficial de la visita del Papa a España y, en particular, también a Barcelona en junio no ha cogido por sorpresa a la Iglesia catalana. En una breve comparecencia sin preguntas, el Arzobispado de Barcelona ha celebrado este jueves el próximo viaje de León XIV y ha revelado que trabaja en los preparativos desde noviembre. A falta de que el Vaticano confirme la agenda de actos del pontífice, esta mañana se ha anticipado que el núcleo de la visita papal a la capital de Catalunya será la bendición de la recién culminada Torre de Jesús, coincidiendo con la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí el 10 de junio. Se prevé una ofrenda floral en la tumba del arquitecto, enterrado en la cripta del templo, a las 10:00 horas de la mañana de ese día y una misa solemne oficiada por León XIV en la basílica, por la tarde en la misma jornada.

Al mismo tiempo, el director de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha afirmado que los andamios que recubren la Torre de Jesús se empezarán a quitar la semana que viene, una vez que ya ha sido coronada con la gran cruz que se remató la semana pasada. Ha indicado que no se retirarán por completo, sino hasta la base que sostiene la grúa, “que no se desmontará hasta pasado el verano”, ha concretado. Aparte, el ascensor para visitar la torre más elevada de la Sagrada Família y, a su vez, la más alta entre todos los templos cristianos no será accesible para el publico hasta 2027.

Camps ha declarado que la justa se muestra muy complacida por que León XIV acuda a la Sagrada Família a finales de primavera. Ha recordado que el viaje de Benedicto XVI hace 15 años para consagrarla como basílica supuso que la afluencia de visitantes al tempo se incrementara un 38%, con lo que ha augurado que ahora podría volver a crecer. “Lo recibimos con satisfacción, pero nos traerá problemas por la explotación logística de la propia basílica”, ha augurado el director de la junta constructora.

Pendientes del Vaticano

Por su parte, el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha explicado que aún no se han precisado los días exactos en que León XIV se desplazará a Barcelona, “pero el 10 de junio es un día que cobra especial fuerza”, ha admitido. El religioso ha apuntado que, además, falta por confirmar “las celebraciones concretas con el santo padre”.

Corresponde al Vaticano despejar ambas incógnitas, una vez que ha recibido la propuesta de agenda que el arzobispado ha elaborado. “El programa se ha entregado a la Santa Sede, ya está haciendo sus valoraciones y pronto recibiremos sus respuestas, seguramente con los pequeños ajustes que nos pidan”, ha pronosticado Abadías. Asimismo, se ha comprometido a que se convocará una rueda de prensa abierta a preguntas cuando los detalles de la comitiva papal estén cerrados.

Camps ha comentado que la junta constructora de la Sagrada Família es partícipe desde hace unos meses de los preparativos de la visita, en colaboración con el arzobispado, ya cuando el desplazamiento de Robert Francis Prevost en ocasión del aniversario del fallecimiento de Gaudí era un secreto a voces. "Durante este tiempo, hemos preparado los actos, de los que no podemos dar un detalle exquisito porque se tienen que aprobar por el Vaticano", ha insistido. En todo caso, Camps ha distinguido que “una cosa es una celebración solemne sin el Papa y otra muy distinta es con presencia del Papa y representantes de la curia internacional”.

El equipo organizador del viaje de León XIV a Barcelona está integrado por una quincena de personas y lo coordina el sacerdote Enric Puig. Los responsables de diseñar la expedición del Papa a Barcelona han añadido que ya han mantenido contactos con la Generalitat y el ayuntamiento. Abadías ha manifestado que "la ilusión y la alegría" por recibir al Papa "es notable". "Es un viaje que teníamos en el corazón y el 10 de junio ya lo teníamos señalado como una fecha central, en la que habrá toda una fiesta en la Iglesia de Barcelona que girará en torno a ese día y la Sagrada Família, pero que venga el santo padre nos hace ilusionarnos todavía más", ha expresado.