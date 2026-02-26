El talento internacional que vive en Barcelona aplaude la calidad de vida pero crítica sus precios, la vivienda y la burocracia

Barcelona nunca había sumado tanta población extranjera como en la actualidad, entre los flujos migratorios y la creciente llegada de profesionales cualificados que vienen a trabajar a empresas de la ciudad, que ejerce de polo de atracción de talento. Y la asociación Barcelona Global sondea cada dos años a esta población que viene para unos meses, años o incluso arraiga en la capital catalana para conocer su experiencia de la ciudad, como proyecto vital y profesional. El balance de 2025 concluye que la urbe mantiene unos índices elevados de satisfacción (86,5%) y un alto grado de recomendación entre otros profesionales foráneos, aunque apunta a la carencia de vivienda asequible, el coste de la vida y la burocracia como los tres principales frenos a la competitividad futura de Barcelona. Tampoco sale bien parada la seguridad.

La calidad de vida como activo clave en la valoración del atractivo de Barcelona por temas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La encuesta International Talent Monitor (ITM) presentada este jueves fue realizada el pasado verano, con la aportación de 794 participantes de 27 nacionalidades, que se sinceraron a través de 89 preguntas, y de grupos de discusión con expertos. Más de la mitad de los encuestados (54%) son mujeres, y un 49% tienen entre 35 y 49 años, frente al 32% de entre 18 y 34 años. El 30% de los encuestados declaran un salario de hasta 50.000 euros en el año. Llevan más de dos años en la ciudad.

Entre los datos destacables, destacan la satisfacción (82%) con las condiciones de vida, con la conectividad internacional (95,6%), el ambiente cosmopolita (94,5%) y la capacidad de atracción de talento (81%) de la metrópolis, que según las conclusiones del informe "refuerzan su liderazgo como una de las ciudades más atractivas del sur de Europa para vivir y trabajar". Dentro del gran índice de satisfacción, casi cuatro de cada diez la prescriben.

El ITM está impulsado por Barcelona Global, con el apoyo de Banco Sabadell y GAPS, se han presentado hoy por parte de la directora general de la Asociación, Mercè Conesa; el director general adjunto y director territorial de Cataluña de Banco Sabadell, Xavier Comerma; y el cofundador y director general de GAPS, Oriol Molas.

Más turística cada vez

El informe pone de relieve también que el 62,5% del talento internacional que vive y trabaja en Barcelona la perciben como una ciudad cada vez más turística, 28 puntos más que en 2023, lo que supone que hay que estar alerta para evitar una "imagen de monocultivo turístico", ha señalado Oriol Molas.

Esas percepciones son más negativas también en cuanto a la sostenibilidad de la ciudad (solo un 2% la aprecian como tal), innovación (un 7,2%, frente a un 12% hace dos años), e incluso como ciudad cultural (así la ven un 19,8%, seis puntos menos que en el último informe).

Gráfico que muestra la satisfacción con el sistema sanitario. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La radiografía precisa que el 63% del talento que llega a Barcelona ha vivido y trabajado antes en otra ciudad por motivos profesionales, sobre todo en las franjas de edades medias e ingresos más altos. Ello perfila a la capital catalana un "destino relevante para profesionales calificados con trayectoria internacional", pero a la par implica expectativas exigentes sobre servicios, eficiencia y competitividad

Poco asequible

Así, pese a esa satisfacción por haberse mudado a Barcelona del 86,5%, las percepciones positivas caen en aspectos como la asequibilidad de la vivienda (solo un 9,3% satisfecho), el coste de la vida (20%), la seguridad y protección (42%, sin mejora respecto a otras ediciones del sondeo, abarcando también seguridad viaria, limpieza y mantenimiento), los trámites administrativos (23,9%). Estas opiniones contrastan con la idea local de que los profesionales desplazados a la ciudad son quienes copan parte de la oferta de vivienda por su mayor poder adquisitivo. Pero Molas ha destacado que solo una cuarta parte de ellos son ejecutivos, mientras que existen otros perfiles como jóvenes profesionales, familias que vienen buscando estabilidad residencial, e incluso veteranos con más de una década instalados.

Los extranjeros sondeados dan un toque de atención sobre la escasez del parque de vivienda a precios asequibles, la necesidad de simplificar la burocracia y acelerar la transformación digital, y un año más --como ha sucedido en las anteriores seis ediciones del informe-- en mejorar los incentivos fiscales para el talento y fortalecer el ecosistema empresarial para permitir salarios más competitivos,ha enfatizado Mercè Conesa. De hecho, 8 de cada 10 no están satisfechos con las condiciones salariales en la metrópolis, aunque lo compensen con otros argumentos para instalarse en Barcelona. Esos hándicaps hacen que un 39% la vean óptima para hacer negocios, ligeramente por debajo de 2023.

Gráfico que muestra la satisfacción con el sistema educativo. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En el apartado que evalúa si Barcelona es o no una "ciudad para trabajar", las condiciones laborales satisfacen en un 69% de casos, mientras que no tanto la calidad académica o educación superior (52%), así como el sistema escolar (54,8%). Algunos participantes reivindican escuelas internacionales asequibles, porque la actual es algo elitista.

En cuestión de sistema sanitario, el privado gusta más (78,9%) que el público (62,2%), aunque la mitad usan ambos, y una cuarta parte solo el uno o el otro.