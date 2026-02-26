Los próximos cuatro años
Agbar, Aigües de Catalunya y una UTE se disputarán el contrato de 27 millones para suministrar el agua de Mollet del Vallès
La mesa de contratación estudia ya las ofertas de las tres empresas de cara a la adjudicación de la contrata
CONTEXTO | Mollet redefine su modelo de gestión del agua mientras estudia una futura municipalización
Edu Gil
El proceso para adjudicar la gestión integral del agua en Mollet del Vallès avanza y ya tiene candidatos. Tres empresas han presentado oferta para asumir un contrato valorado en cerca de 27 millones de euros, que incluye posibles prórrogas y modificaciones, y con una duración prevista de cuatro años, prorrogables uno más, en el marco del nuevo modelo impulsado por el Ayuntamiento.
En la Plataforma de Serveis de Contractació Pública se han hecho públicos los nombres de las potenciales adjudicatarias. Se trata de Aigües de Catalunya, Agbar (Veolia) y la Unión Temporal de Empresas Facs-Transparenta, que cuenta con la participación de Transparenta Cicle Integral de l’Aigua y la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense. Las propuestas se encuentran actualmente en fase de evaluación por parte de la mesa de contratación.
El concurso supone un cambio sustancial respecto a la fórmula aplicada durante las últimas dos décadas. El consistorio ha optado por un contrato mixto de servicios, obras y suministros, que sustituye a la antigua concesión administrativa. Con este formato, el Ayuntamiento asumirá por primera vez la gestión directa de los ingresos del servicio, reforzando el control público sobre un recurso estratégico.
Inversiones exigidas
El pliego de la licitación establece obligaciones de inversión concretas para la empresa que resulte adjudicataria. La licitación obliga a la empresa adjudicataria a acometer una inversión inicial de un millón de euros destinada exclusivamente a la renovación de las tuberías de fibrocemento que aún persisten en varios puntos de la red.
A esta actuación se suma la inversión para la renovación de infraestructuras, la mejora de la red potable y no potable, el mantenimiento preventivo, la implementación de un plan específico de control de fugas y el cumplimiento integral del Plan Sanitario del Agua.
El gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Mireia Dionisio (PSC), ya avanzó en noviembre pasado que este contrato debía servir como modelo de transición mientras se estudia la viabilidad de una posible municipalización del servicio. De hecho, el Ayuntamiento ha encargado un informe técnico para analizar las implicaciones jurídicas, económicas y operativas de un eventual operador público.
Con las ofertas ya sobre la mesa, el proceso entra ahora en su fase decisiva. La adjudicación marcará no solo la empresa que gestionará el suministro en los próximos años, sino también el rumbo del modelo de gobernanza del agua en Mollet.
