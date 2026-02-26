Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Sant Andreu

Una figura de gran tamaño de los premios Goya aparece manchada con pintura en Barcelona

La réplica de la estatuilla que ha sido vandalizada se halla en la plaza de Can Fabra y es una de las siete repartidas por la ciudad para dar la bienvenida a la gala de los premios del cine español, que la capital catalana acoge este sábado

La figura que reproduce la estatuilla de los premios Goya, manchada en Sant Andreu, en Barcelona.

La figura que reproduce la estatuilla de los premios Goya, manchada en Sant Andreu, en Barcelona. / CEDIDA

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Una figura que reproduce la estatuilla de los premios Goya a escala humana ha aparecido este jueves manchada con pintura en Barcelona, que acoge la gala de los galardones del cine español este próximo sábado. El ayuntamiento ha informado de que no constan denuncias por los hechos y que la brigada de limpieza ha borrado ya los daños.

La efigie vandalizada se halla en el barrio de Sant Andreu de Palomar. Es una de las siete réplicas de unos dos metros de altura que se han repartido por otros tantos puntos de la ciudad para que los vecinos y los aficionados a la gran pantalla se tomen fotografías, en la antesala al reparto de las distinciones este fin de semana en el auditorio del Fòrum.

La cabeza de Goya se ha embadurnado con pintura amarilla y roja. La estatuilla atacada se halla en la plaza de Can Fabra, un punto de reunión habitual en Sant Andreu. Se encuentra justo delante de la biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra y en las inmediaciones del recinto Fabra i Coats.

La figura plantada en Sant Andreu y sus seis gemelas forman parte del programa de bienvenida con que Barcelona está festejando ser la sede de los premios Goya, que no albergaba desde 2001. Aparte de la que está situada en la plaza de Can Fabra, las demás estatuas están ubicadas desde el 10 de febrero en la plaza Sant Jaume, el Fòrum, el parque de Glòries, los Jardinets de Gràcia, el Portal de la Pau y el MNAC. Todas ellas permanecerán en la calle hasta este domingo.

