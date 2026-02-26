Durante tres meses
Un nuevo pavimento contra el ruido de los coches: empiezan las obras de la Ronda Sud de Granollers
El Departament de Territori instala en la trama urbana una capa de firme diseñada para reducir significativamente la contaminación acústica
CONTEXTO | Granollers refuerza la seguridad en la Ronda Sud para "sancionar la circulación indebida de camiones"
Esta semana han comenzado los trabajos de mejora en la Ronda Sud de Granollers (C-352), una intervención clave liderada por el Departament de Territori de la Generalitat. Con una inversión de 1,1 millones de euros, las obras se centran en un tramo de 1,5 kilómetros que atraviesa el núcleo urbano, con el doble objetivo de reforzar la seguridad vial y mitigar el impacto acústico que sufren las viviendas colindantes.
El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de tres meses, apuesta por una solución tecnológica específica: la instalación de un pavimento fonoreductor. Esta nueva capa de firme está diseñada para reducir significativamente el ruido provocado por el roce de los neumáticos, mejorando así la calidad de vida de los vecinos de la zona.
Una renovación integral del tramo
Más allá del nuevo asfalto, la actuación contempla una serie de mejoras técnicas para asegurar la durabilidad de la vía, como el tratamiento previo de la calzada en los puntos con mayor desgaste o deformaciones; la reparación de las juntas de dilatación en las estructuras y el repintado de las barandillas de un viaducto; la mejora de los sistemas de drenaje; o la renovación completa de la señalización (tanto vertical como horizontal), así como del balizamiento y las barreras de seguridad.
Para minimizar las molestias a los conductores, los trabajos se llevarán a cabo mayoritariamente en horario diurno, de lunes a viernes, entre las 10:00 h y las 20:00 h. Durante este periodo, se prevén afectaciones puntuales al tráfico que consistirán en la ocupación de carriles y desvíos provisionales debidamente señalizados.
Esta intervención supone un paso importante para la movilidad local, transformando un tramo crítico de la C-352 en una vía "más segura y respetuosa con el entorno urbano de Granollers", explica el Departament.
